Samsung объявила квартальные финансовые результаты

Samsung Electronics объявила финансовые результаты III кв. 2019 г., завершившегося 30 сентября. Консолидированная выручка компании за отчетный квартал составила 62 трлн вон ($54,04 млрд), квартальная операционная прибыль – 7,78 трлн вон ($6,65 млрд).

В третьем квартале отмечено снижение доходности на фоне показателей аналогичного периода предыдущего года. Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатели улучшились за счет того, что продолжающийся спад на рынке элементов памяти был компенсирован более высокими объемами продаж смартфонов и ростом количества заказов панелей OLED.

Укрепление доллара и евро относительно корейской воны оказало позитивное воздействие на квартальную операционную прибыль в объеме примерно 0,4 трлн вон, преимущественно по направлению производства компонентов.

Отмечено снижение доходности в годичном исчислении по направлению производства элементов памяти, поскольку сохранился продолжающийся с конца 2018 года по всей отрасли тренд на снижение общих объемов продаж и цен. По направлению производства интегральных микросхем отмечено повышение спроса на датчики изображения и микросхемы драйверов дисплеев (DDI), однако и здесь присутствует негативное воздействие снижения цен на рынке процессоров мобильных приложений (АР).

По направлению производства панелей отображения информации отмечена прибыльность в годовом исчислении, обусловленная ростом продаж дисплеев для мобильных устройств, сохранении стабильных продаж экранов на органических светодиодах (OLED), улучшении использования производственных мощностей и снижении себестоимости. По направлению производства крупногабаритных панелей продолжается рост производственных мощностей в целом по отрасли.

По направлению производства мобильных устройств поддержку роста прибыли оказал значительный объем продаж модели Galaxy Note 10 и линейки Samsung Galaxy А, а также увеличившаяся рентабельность продаж моделей массового сегмента. По этому направлению было также расширено предложение устройств с поддержкой 5G и выведена на рынок модель Galaxy Fold, вновь продемонстрировавшая технологическое лидерство Samsung. При этом, по направлению производства сетевого оборудования отмечена более высокая прибыль на фоне показателей предыдущего года, причиной чего стало расширение коммерческого использования сервисов 5G в Корее.

По направлению потребительской электроники отмечено снижение прибыльности на фоне показателей предыдущего года по направлению производства телевизоров, обусловленное усиливающейся конкуренцией, несмотря на рост объемов поставок премиальных продуктов, в частности телевизоров QLED и телевизоров со сверхбольшими диагоналями. Прибыльность по направлению бытовой электроники увеличилась благодаря увеличившимся объемам продаж премиального сегмента.

В четвертом квартале компания ожидает, что в целом спрос не будет расти из-за низкой сезонности, при этом маркетинговые издержки возрастут в связи с необходимостью поддержки продаж смартфонов в конце календарного года.

Отмечается рост спроса на элементы памяти в квартальном исчислении, обусловленный реакцией клиентов на глобальную макроэкономическую нестабильность. По направлению производства дисплеев для мобильных устройств есть вероятность ослабления показателей в четвертом квартале, поскольку спрос на ряд премиальных моделей смартфонов оказался ниже ожидавшегося, а издержки при этом возросли из-за меньшей загрузки ряда производственных линий. Также вероятно продолжение снижения цен на крупногабаритные панели.

В четвертом квартале компания ожидает снижение прибыли по направлению производства мобильных устройств в квартальном исчислении, поскольку возрастут маркетинговые издержки, а поставки незначительно снизятся. При этом продажи флагманской модели стабилизируются после естественного пика в момент вывода на рынок. Ожидается более высокая прибыльность по подразделению потребительской электроники благодаря сезонному спросу в конце календарного года.

В 2020 году Samsung ожидает роста продаж продуктов с поддержкой стандарта 5G, а также мобильных устройств со складными экранами. Прогнозируется ускорение роста по направлению логических микросхем, необходимых для расширения массового производства нового поколения продукции, изготавливаемой на основе технологии фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV).

При этом на рынке элементов памяти сохраняется неопределенность: спрос восстанавливается, но сохраняются риски, возникшие в результате преобладающего влияния глобальных отраслевых обстоятельств. В зависимости от ситуации на рынке, Samsung планирует осуществлять гибкое управление инвестициями и производственными мощностями. Ожидается, что в первой половине 2020 года будет нормализован ассортимент DRAM-памяти. Компания также остается верной политике осуществления инвестиций в целях обеспечения удовлетворения спроса в средне- и долгосрочной перспективе.

По направлению производства СБИС (System LSI) Samsung представит дифференцированные однокристальные системы с поддержкой 5G и датчики высокого разрешения, в то время как в сегменте производства печатных плат компания будет стремиться к расширению клиентской базы и увеличению объемов производства по 5- и 7-нанометровой технологиям фотолитографии в глубоком ультрафиолете.

По направлению устройств отображения информации Samsung планирует сохранять свое лидерство в области производства и продажах дисплеев для мобильных устройств, предлагая более тонкие и энергоэффективные продукты для удовлетворения потребностей производства 5G-оборудования и других устройств премиального сегмента. Компания также проведет реорганизацию своего направления крупногабаритных панелей, чтобы сконцентрироваться на производстве дисплеев по технологии квантовых точек (QD), при этом направление ЖК-дисплеев обеспечит удовлетворение спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью – такую, как телевизоры со сверхбольшими диагоналями и разрешением 8К, а также премиальные мониторы.

Samsung намерена повысить прибыльность направления производства мобильных устройств за счет укрепления лидерства в сегменте премиум, в частности – складных и 5G устройств, а также улучшения линейки продукции массового сегмента. По направлению производства сетевого оборудования продолжится работа по глобальному расширению выпуска 5G-оборудования, в том числе для рынков США и Японии.

Подразделение потребительской электроники продолжит обеспечивать компании лидирующие позиции на рынке телевизоров премиального сегмента за счет расширения внедрения моделей с дисплеями на квантовых точках и разрешением 8К, а также моделей со сверхбольшими диагоналями. Samsung также укрепит линейки инновационных бытовых устройств, таких как холодильники Bespoke.

Консолидированная выручка подразделения полупроводников за отчетный квартал составила 17,59 трлн вон, а операционная прибыль – 3,05 трлн вон.

По направлению производства элементов памяти NAND был отмечен более уверенный рост, чем прогнозировалось. В его основе лежали запуски новых моделей смартфонов и сохраняющийся тренд на повышение спроса на память более высокой плотности, а также расширение внедрения твердотельных накопителей для персональных компьютеров и использования памяти высокой плотности в серверах.

По направлению производства элементов памяти DRAM существенно увеличился спрос по всем вариантам применения, обусловленный высокой сезонностью и обновлением складских запасов, ставшим ответом на глобальные макроэкономические факторы, такие как проблемы тарификации или законодательные нормы по экспорту полупроводниковых материалов. Спрос на серверную память вырос преимущественно в отношении высокопроизводительных продуктов, в то время как для персональных компьютеров был также отмечен рост спроса, обусловленный заменой элементной базы корпоративных систем, связанной с предстоящим прекращением поддержки ОС Windows 7. В основе спроса на элементы памяти для мобильных устройств лежало увеличение доли смартфонов со встроенной памятью, превышающей 8 ГБ.

По прогнозам на четвертый квартал в производстве элементов памяти NAND ожидается сохранение устойчивого спроса на хранилища большой вместительности, а также восстановление уровня цен по всем направлениям применения. В сфере производства твердотельных накопителей (SSD) ожидается внедрение высокопроизводительных продуктов с высокой плотностью для центров обработки данных (ЦОД). По направлению производства памяти для мобильных устройств ожидается сохранение тренда на использование хранилищ с более высокой плотностью, связанное с запуском новых моделей верхнего ценового сегмента. Samsung уделит особое внимание повышению конкурентоспособности на рынке премиальной продукции, укреплению технологического лидерства и прибыльности за счет перехода уже в этом году к производству памяти V-NAND 6 поколения.

В четвертом квартале ожидается сохранение устойчивого общего спроса и улучшение показателей в квартальном исчислении по направлению производства DRAM памяти. Сохранится устойчивый интерес к серверной памяти для ЦОД, поддержку которому окажут продукты высокой плотности. Спрос на память для персональных компьютеров сохранится на уровне, сопоставимом с третьим кварталом. В сегменте мобильных устройств ожидается продолжение тренда на востребованность продукции высокой плотности, обусловленного выводом на рынок новых смартфонов с поддержкой 5G, что, в свою очередь, обеспечит устойчивый общий уровень заинтересованности. Компания уделит ключевое внимание укреплению технологического лидерства, расширяя продажи продуктов большой емкости для серверов и активно реагируя на предварительную востребованность памяти LPDDR5 для мобильных устройств.

Несмотря на то, что подробные прогнозы на 2020 год составлять в настоящее время затруднительно из-за продолжающейся макроэкономической нестабильности, отмечаются позитивные признаки в отношении спроса со стороны клиентов, эксплуатирующих ЦОД. Также ожидается, что расширение выпуска 5G-смартфонов обеспечит сохранение трендов в отношении памяти высокой плотности. Samsung планирует уделить больше внимания гибкому инвестированию и управлению производственными мощностями, в зависимости от рыночных условий.

По направлению производства СБИС (System LSI) прибыльность увеличилась по мере роста спроса на датчики изображения высокого разрешения и процессоры приложений (АР)/ схем управления питанием (PMIC) / микросхем DDI для OLED дисплеев для флагманских моделей смартфонов. Компания укрепила лидерство на рынке, став первым производителем, запустившим коммерческое производство датчиков изображения разрешением 108 мегапикселей.

При том, что в четвертом квартале продолжится рост спроса на датчики изображения высокого разрешения (например, 64 МП или 108 МП), выручка с определенной вероятностью сохранится на уровне предыдущего квартала, поскольку ослабнет спрос на процессоры приложений (АР) и микросхемы DDI для мобильных устройств.

В 2020 году компания расширит свою линейку дифференцированных продуктов, к примеру – однокристальных систем стандарта 5G на основе 5- и 7-нм технологий EUV, или продуктов с высоким разрешением – датчиков изображения 108 Мп и выше.

Выручка направления производства печатных плат увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом за счет спроса на процессоры приложений (АР) для мобильных устройств на основе и 7-нм технологии фотолитографии в глубоком ультрафиолете, а также на датчики изображений высокого разрешения. В частности, компания завершила развертывание процесса 5-нм EUV и обеспечила портфель новых заказов на основанные на 5-нм технологии продукты для клиентов.

В четвертом квартале Samsung прогнозирует устойчивую выручку от массового производства продукции по 7-нм EUV технологии, при этом будет создаваться инфраструктура разработки 4-нанометровой технологии, призванной обеспечить дальнейший рост в этом сегменте.

В 2020 году ожидается значительный рост спроса на процессоры приложений, радиочастотное оборудование и датчики изображения высокого разрешения, обусловленный ростом рынка 5G. Компания ускорит диверсификацию клиентской базы, расширяя портфель заказов продукции для 5G, искусственного интеллекта, применения в автомобилестроении и интернете вещей, управления питанием, распознавания отпечатков пальцев. Также будут усилия будут направлены на завершение разработки 3-нм GAA-процесса.

Консолидированная выручка подразделения панелей в третьем квартале составила 9,26 трлн корейских вон, а операционная прибыль за отчетный период – 1,17 трлн вон. Общая прибыльность улучшилась на фоне показателей предыдущего квартала благодаря устойчивым продажам мало- и среднегабаритных OLED-панелей, несмотря на то, что по направлению крупногабаритных дисплеев показатели оказались достаточно слабыми.

Прибыльность направления дисплеев для мобильных устройств повысилась благодаря высокой сезонности, в основе которой лежат более высокий спрос со стороны клиентов и улучшившиеся показатели применения экранов OLED. На рынке крупногабаритных дисплеев наблюдается продолжающееся снижение цен на ЖК-панели.

В четвертом квартале не ожидается роста прибыли по направлению дисплеев для мобильных устройств в связи с изменением ассортимента продукции и роста себестоимости, связанного с невысокой загрузкой ряда производственных линий. Samsung будет стремиться повысить прибыльность за счет повышения продуктовой эффективности и расширения внедрения наиболее передовых технологий.

Также в четвертом квартале не ожидается повешение прибыльности по направлению крупногабаритных дисплеев, поскольку продолжается снижение спроса и падение цен. Samsung будет стремиться обеспечить прибыльность за счет диверсификации продукции, в том числе мониторов и PID-контроллеров.

В 2020 году на рынке дисплеев для мобильных устройств ожидается стабильный рост спроса на OLED-экраны, связанный с расширением распространения 5G-смартфонов, несмотря на усиление конкуренции. Компания продолжит концентрироваться на повышении продаж и увеличении использования за счет расширения клиентской базы и укрепления ценовой конкурентоспособности. Кроме того, Samsung будет стремиться удовлетворять растущий спрос на складные дисплейные панели и минимизировать сезонные колебания рынка за счет расширения областей применения дисплеев этого типа.

В сегменте больших дисплеев Samsung намерена адаптировать свою бизнес-структуру для концентрации ресурсов на производстве дисплеев на квантовых точках. На этом рынке компания продолжит достигать прибыльности за счет расширения продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как панели со сверхширокими диагоналями, 8K-телевизоры и дисплеи класса премиум.

Консолидированная выручка подразделения IT и мобильной связи составила 29,25 трлн вон, операционная прибыль за третий квартал составила 2,92 трлн вон.

Прибыльность мобильного подразделения за этот период значительно повысилась по сравнению с предыдущим кварталом благодаря стабильным поставкам флагманского Galaxy Note 10, расширению портфолио продукции и более высокой выручке в массовом сегменте. Смартфон Galaxy Note 10 в третьем квартале превысил показатели продаж своего предшественника, продемонстрировав двузначный рост их объема. Сокращение затрат, вызванное завершением обновления линейки Galaxy A, также способствовало повышению прибыльности.

В третьем квартале компания укрепила свои позиции как глобального лидера в области технологий, начав продажи 5G-смартфонов, а также устройства Galaxy Fold с инновационным форм-фактором.

По направлению сетевого оборудования компания продолжила расширять покрытие 5G в Южной Корее, а также поставлять оборудование для LTE за пределами страны.

Несмотря на прогнозы о том, что в четвертом квартале ожидается снижение спроса на мобильные устройства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с сезонными факторами и сохраняющейся неопределенной экономической ситуацией в мире, бюджетные смартфоны Samsung сохранят стабильные продажи. Тем не менее, Samsung ожидает, что прибыль в сегменте снизится из-за снижения интереса к новой модели Galaxy Note10 и увеличения затрат на маркетинг в условиях высокой сезонности.

В перспективе на 2020 год компания ожидает рост потребительского спроса на 5G-устройства, в связи с расширением сети пятого поколения по всему миру, а конкуренция на рынке, вероятно, останется высокой. Компания планирует расширить предложение 5G-устройств и складных продуктов с целью повысить свою конкурентоспособность и развития базы для дальнейшего роста. В сегменте сетевого оборудования в четвертом квартале следующего года Samsung продолжит играть активную роль в расширении покрытия 5G в Южной Корее и будет способствовать росту технологии на других мировых рынках, таких как США и Япония.

Консолидированная выручка подразделения бытовой электроники, в которое входят направления устройств визуального отображения и цифровой бытовой техники, во втором квартале 2019 г. составила 10,93 трлн вон, операционная прибыль за данный период - 0,55 трлн вон.

Выручка направления устройств визуального отображения в третьем квартале несколько снизилась в годовом выражении из-за обострения ценовой конкуренции, но высокие продажи телевизоров премиум-класса, таких как QLED и модели со сверхширокой диагональю, способствовали сохранению выручки подразделения по сравнению с прошлым годом.

В Samsung прогнозируют, что в четвертом квартале спрос на телевизоры продемонстрирует ежегодное снижение на фоне таких факторов как замедление темпов роста мировой экономики и курсы иностранных валют. Для смягчения последствий этих рисков компания намерена повысить продажи QLED-телевизоров и расширить линейку продуктов со сверхширокими экранами, укрепляя свое лидерство в премиум-сегменте. В 2020 году спрос на телевизоры, вероятно, нормализуется благодаря спортивным мероприятиям всемирного масштаба, таким как Олимпийские игры в Токио, а сама компания планирует добиться нового роста бизнеса с телевизорами 8K и MicroLED.

Направление цифровой бытовой техники продемонстрировало погодовое повышение прибыли в третьем квартале благодаря выпуску новых продуктов, таких как холодильник Bespoke с возможностями для кастомизации. Спрос на устройства Samsung на рынках Северной Америки и Европы остался без изменений, но сегмент был укреплен высокими продажами в странах с развивающимися рынками, включая Индию.

В последнем квартале 2019 года Samsung планирует увеличить продажи очистителей воздуха и систем ухода за одеждой Air Dresser с одновременным запуском их рекламных кампаний в конце сезона. В 2020 году рост спроса ожидается в странах с формирующимся рынком, при этом компания намерена расширить свой модельный ряд премиум класса другими продуктами Bespoke и укрепить свой B2B-бизнес.