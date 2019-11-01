Huawei инвестирует более $10 миллионов в развитие экосистемы Huawei Mobile Services в России

Huawei объявила о своих планах инвестировать в России более $10 млн в развитие своей экосистемы Huawei Mobile Services.

На сегодняшний день экосистема Huawei Mobile Services уже насчитывает более 570 млн активных пользователей в месяц. Основу HMS составляет HMS Core – это набор базовых возможностей для разработчиков мобильных приложений. Интерес разработчиков к платформе HMS растет год от года: только за последний год количество зарегистрированных разработчиков и приложений, созданных с помощью HMS Core, увеличилось более чем в два раза. Свыше 50 тыс. приложений по всему миру уже интегрированы с HMS Core; крупнейшие игроки российского рынка мобильных сервисов также работают над интеграцией платформы.

Одним из ключевых элементов экосистемы выступает глобальная платформа распространения приложений Huawei AppGallery, которой пользуется 390 млн активных пользователей в месяц, совершивших в общей сложности более 370 млрд загрузок. Российский рынок мобильных приложений, который занимает пятое место в мире по скачиванию Android-приложений и девятое по объемам выручки, является одним из приоритетных для компании.

Инвестиции в исследования и разработки – основа стратегии Huawei, которая вкладывает около 10% выручки в R&D. Так, ежегодный бюджет на исследования и разработки в России в 2019 г. вырос в пять раз. Huawei анонсировала создание партнерской программы, предполагающей инвестиции в размере более $10 млн. Этот бюджет будет направлен на поощрение российских разработчиков и владельцев приложений, которые станут частью экосистемы Huawei Mobile Services.

«Мы рады, что российское сообщество разработчиков активно участвует в интеграции с экосистемой Huawei, и будем продолжать инвестиции, чтобы обеспечить эффективное совместное развитие. Ведущие российские интернет-компании работают над внедрением HMS в свои платформы, а пользователи уже могут выбрать нужные им приложения в AppGallery. За последние месяцы к нему присоединилось множество ведущих сервисов от российских разработчиков: "Вконтакте" и "Oдноклассники", AviaSales, Delivery Club, Ozon, "Лабиринт", Wildberries, "Беру", Ivi, "Кинопоиск", Wink и многие другие», — отметил Тони Ран, президент Honor в России, странах СНГ и Турции.

Количество приложений, опубликованных в Huawei AppGallery, динамично растет как во всем мире, так и в России. Среди локальных сервисов, которые уже сегодня доступны в магазине приложений Huawei – социальные сети, приложения государственных услуг, интернет-магазинов, банков, услуги доставки еды, такси и каршеринга, СМИ, онлайн-кинотеатры, агрегаторы покупки билетов, авиакомпании и многие другие. Благодаря механизмам продвижения и вовлечения AppGallery, они получили дополнительные инструменты для наращивания пользовательской базы.

Сегодня Huawei Mobile Services предлагает разработчикам широкий набор инструментов для создания мобильных приложений и открывает доступ к современным сервисам тестирования, продвижения и монетизации приложений с элементами искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, машинного обучения и других актуальных технологий. В рамках платформы HMS Core разработчикам доступно 24 инструмента, в частности, библиотека картографических данных (Map Kit), система оплаты (Wallet Kit), система встроенных покупок (In-App Purchase), центр игр (Game Service), система уведомлений (Push Kit), инструменты для аналитики (Analytics Kit) и монетизации приложений (Ads Kit). Некоторые из этих интерфейсов уже доступны для российских разработчиков, а остальные появятся в их распоряжении в ближайшие месяцы. Кроме того, Huawei представила собственный открытый идентификатор рекламных кампаний Open Advertising Identifier (OAID), который служит основой для мониторинга рекламных кампаний и таким образом обеспечивает возможность монетизации приложений и позволяет показывать пользователям персонализированную рекламу, защищая при этом их личную информацию.

«Россия входит в число наиболее важных рынков для Huawei, именно поэтому мы планируем активно развивать здесь нашу экосистему. Huawei Mobile Services позволит разработчикам эффективно использовать вычислительные и интеллектуальные возможности устройств и облачных сервисов Huawei, а широкий набор удобных инструментов, упрощающих создание, публикацию и продвижение приложений, позволит нам сформировать активное сообщество разработчиков и пользователей мобильных устройств», — отметил Владимир Рубанов, главный технический директор по разработке программного обеспечения Huawei Russian Research Institute.