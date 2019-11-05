ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии

Группа компаний «Литрес», в которую входят проекты Литрес, MyBook, Livelib, Литрес: Самиздат, Литрес: Чтец, стала мажоритарным акционером Eesti Digiraamatute Keskus OÜ — EDRK (Estonian Digital Book Centre) — платформы по оптовой продаже электронных книг в странах Балтии.

«Литрес» приобрела 51% в эстонской компании, а Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «Литрес, вошел в состав правления EDRK. Кроме Эстонии с помощью этого партнера ГК «Литрес» планирует выйти на рынок Латвии, Литвы и Финляндии. Международную экспансию компания начала в мае 2019 года, выйдя на рынок Польши с сервисом Литрес.

EDRK — книжный агрегатор, крупнейший игрок в сегменте электронных книг в Эстонии. Компания занимает 90% рынка страны, также работает в Латвии и Литве и сотрудничает с большим количеством издателей и розничных продавцов книг.

«Электронные книги, по оценкам нашего партнера, сегодня занимают не более 3% книжного рынка Эстонии, их продажи составляют около 1 млн евро в год. Крупных розничных игроков в отрасли нет, сегмент аудиокниг на эстонском языке практически не развит. Вместе с EDRK мы планируем, по сути, создавать рынок электронных и аудиокниг в Эстонии, странах Балтии и Финляндии, поскольку видим в нем большой потенциал. Весной 2020 года в Эстонии мы запустим первый книжный сервис по модели подписки MyBook, который уже успешно работает в России», — сказал Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «Литрес».

MyBook — крупнейший книжный подписной сервис в России, он открывает доступ к каталогу из 250 000 электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы. В конце 2018 года MyBook первым в России представил единую подписку на электронные и аудиокниги. Такой формат максимально удобен для пользователя, так как позволяет в зависимости от ситуации читать либо слушать книгу в любое время и в любом месте.

ГК «Литрес» — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. В России ГК «Литрес» занимает более 66% рынка.