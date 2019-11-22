В «Ситилинке» назначен новый директор по ИТ

«Ситилинк» объявил о назначении Эмиля Абдулнасырова на должность директора по информационным технологиям. Основными задачами нового руководителя станут повышение эффективности и модернизация ИТ-процессов в компании, а также дальнейшее развитие клиентской аналитики и CRM-системы в соответствии с трендами персонализации пользовательского опыта и клиентоцентричности.

Эмиль Абдулнасыров сменит на этом посту Михаила Замыцкого, который ранее совмещал две должности – директора по развитию и ИТ-директора. Михаил останется в компании и продолжит работу по основному направлению своей деятельности.

Эмиль является выпускником Московского физико-технического института. Опыт работы в сфере информационных технологий насчитывает более 13 лет. Карьеру начал в 2006 году в компании «ФИЗИКОН» (официальное издательство цифрового образовательного контента в России), где за 5 лет прошел большой трудовой путь от веб-разработчика до топ-менеджера, став одним из самых молодых руководителей организации. В конце 2011 года основал стартап Mobile Student Laboratory («Лаборатория мобильного ученика»), специализирующийся на создании ИТ-продуктов для американского рынка. Через 3 года проект был выкуплен компанией Competentum, в которой Эмиль занял позицию технического директора. В числе потребителей созданных продуктов – крупнейшие мировые образовательные структуры. С 2018 года основным направлением деятельности стало развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта и Big data. С октября 2019 года присоединился к команде «Ситилинк», возглавив ИТ-направление компании.

«Мы живем в эпоху, где без стратегического развития ИТ-направления невозможно представить успешный современный бизнес, тем более сегмент электронной коммерции. Для «Ситилинк», как одного из крупнейших интернет-ритейлеров, обеспечение высокой скорости эволюции ИТ-ландшафта, работа с большим объемом пользовательских данных, масштабирование процессов, повышение эффективности разработок, безусловно, играет ключевую роль. Уверен, что многолетний опыт и высокий профессионализм Эмиля способствует ускорению развития компании в этой вертикали, повысит качество, удобство и скорость наших бизнес-процессов, что, как следствие, позволит нам и дальше занимать лидирующие позиции на рынке. Желаю ему профессиональных успехов и достижения всех поставленных целей», – отметил Михаил Замыцкий, директор по развитию сети «Ситилинк».

«Одним из моих приоритетов и фокусом дальнейшего развития компании является дальнейшее развитие самых передовых технологий в ИТ-индустрии – Big data, искусственный интеллект и персонализация большего объема пользовательского опыта и контента. Все это в совокупности значительно повышает уровень e-commerce. Например, изучение поведения каждого покупателя, его персональных характеристик, позволит ритейлеру включать наиболее релевантные товары в блоки рекомендаций. Но это лишь одна из возможностей – их намного больше. Стоит отметить, что мы будем придерживаться этого направления не только для b2c-сегмента, но и b2b, – сказал Эмиль Абдулнасыров, ИТ-директор «Ситилинк». – Также в ближайшей перспективе мы проведем аудит веб-витрины интернет-магазина и пересмотрим ее архитектуру. Кроме этого, в планах перейти на гибкие кросс-функциональные команды и повысить эффективность коммуникаций между ИТ и бизнесом, коммерцией. Такая практика в компании уже применяется – мы хотим зафиксировать и тиражировать процесс, сделать применение такого подхода повсеместным».