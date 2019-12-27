«Газпром-медиа» покупает технологическую компанию Getintent

Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о покупке технологической компании Getintent, которая специализируется на сервисах автоматизированного размещения рекламы. Сделка укрепит позиции холдинга в сегменте digital-маркетинга и позволит предложить клиентам новые возможности по автоматизированному размещению рекламы.

Getintent предоставляет услуги по автоматическому размещению интернет-рекламы на основе технологической платформы собственной разработки. Бизнес Getintent сосредоточен в B2B-сегменте: компания контактирует с заказчиками и через SSP (Supply Side Platform) — с издателями.

В ходе сделки «Газпром-медиа» приобретает платформу и интеллектуальную собственность компании. Сумма сделки не раскрывается. В результате приобретения холдинг получит доступ к действующим клиентским контрактам Getintent. Ключевые сотрудники Getintent, отвечающие за техническую разработку и коммерческую деятельность на основе данной платформы, продолжат работу в «Газпром-медиа».

Рынок алгоритмических закупок рекламы динамично растет: в 2018 году в России данный сегмент вырос на 60%, в то время как глобальный рост составил лишь 24%, по данным Zenith Programmatic Marketing Forecasts. Компания Getintent ожидает, что объем рекламы, размещаемой через платформу, будет расти быстрее рынка благодаря продвинутым технологическим решениям, прямым контрактам с брендами, а также использованию ресурсов и данных холдинга «Газпром-медиа».

«Мы планомерно создаем экосистему цифровых сервисов. С приобретением одной из самых технологичных и успешных компаний на рынке рекламы мы упрочили наши позиции в digital-сегменте. Теперь наши клиенты получают доступ к сегментированной аудитории разных медиа используя рекламный продукт, работающий на базе больших данных», — сказал генеральный директор «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко.

«Рекламный рынок сильно меняется, роль технологий растет. Шесть лет непрерывного роста и сильные решения позволили нам занять лидирующую позицию на рынке закупок digital-рекламы. Настало время переходить на новый уровень. Я рад, что мы стали частью большого холдинга, ценности которого мы разделяем», — отметил Георгий Левин, основатель и генеральный директор Getintent.

«Выбирая компанию для покупки, мы учитывали множество параметров, в частности, технологический стек, эффективность и слаженность работы команды, финансовое положение и ряд юридических аспектов. Getintent оказалась лучшей», — сказала Галина Дегтярева, руководитель инвестиционного департамента «Газпром-медиа».

Особенностью платформы Getintent является высокая технологичность и гибкость, возможность настраивать рекламные кампании на всех этапах, что повышает эффективность вложений клиентов и минимизирует расходы. Работа с системой проста: в интерфейс загружаются рекламные материалы и устанавливаются таргетинги, далее алгоритмы принимают участие в рекламном онлайн-аукционе и обеспечивают оптимальную рекламную кампанию с достижением целевых показателей.

На всех этапах рекламодателю доступны инструменты контроля и тонкой настройки. Для сегментации целевых аудиторий заказчика и их точного выбора платформа использует собственные автоматизированные решения, часть из которых построена на алгоритмах искусственного интеллекта. Спектр возможностей для высокоточного таргетирования широк: возможен таргетинг по заданным сайтам, ключевым словам на отдельных страницах, устройствам и браузерам, географическому охвату, аудиторным сегментам и т.д. Система предоставляет возможности ремаркетинга, в том числе, автоматической оптимизации по заданному показателю эффективности — CPM, CPC, CPV, CPA.

Getintent начала работу в 2013 году. В 2018 году оборот компании на российском рынке превысил 250 млн рублей.