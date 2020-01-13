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Fort Ross Ventures проинвестировал стартап жилой недвижимости Roofstock

Бизнес Инвестиции и M&A

Fort Ross Ventures проинвестировал калифорнийский стартап в сфере недвижимости Roofstock, который завершил раунд финансирования серии D на $50 млн.

Roofstock — это маркетплейс, на котором инвесторы могут покупать и продавать арендованные дома для получения рентного дохода. Компания работает на одном из крупнейших в мире рынков жилой недвижимости США, объем которого измеряется триллионами долларов. Roofstock помогает инвесторам управлять недвижимостью и подбирает для них арендаторов. В результате консервативный, «аналоговый» и прежде закрытый даже для большинства американских инвесторов рынок одноэтажной жилой недвижимости (домов на одну семью) становится доступным и ликвидным активом — таким же, как нефть или золото. Поскольку жилая недвижимость сложна в управлении, для успеха на этом рынке требуется не только высокотехнологичная платформа, но и глубокое понимание операционной части бизнеса, которое как раз и демонстрирует команда Roofstock. В капитале компании приняли участие и другие известные венчурные фонды США, включая Lightspeed Ventures, Canvas Ventures, Khosla Ventures, Bain Capital, Citi Ventures и другие.

Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures, сказал: «Сейчас Roofstock находится в авангарде быстро растущего пространства технологий на рынках жилой недвижимости и обладает возможностями осуществить disrupt целой индустрии. У нас есть все основания рассчитывать на долгосрочный успех Roofstock на американском и российском рынках. Нашу позицию разделяют ведущие венчурные фонды США, также осуществившие крупные инвестиции в стартап».

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