Продажи Smart Engines за 2019 год подскочили на 49%,

Smart Engines, российский разработчик систем распознавания документов на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, подвела итоги 2019 г. По сравнению с предыдущим годом, продажи компании выросли на 49%, а клиентская база расширилась на 29%.

В 2019 г. клиентами компании стала большая тройка операторов сотовой связи – МТС, «Билайн» и «Мегафон», а также один из лидеров банковского сектора, Газпромбанк.

Общее количество проданных распознаваний, с учетом международной деятельности в США, странах Азии, Евросоюза и СНГ, составило 51 млн.

Приоритетным направлением для компании в прошедшем году стало развитие собственных технологий компьютерного зрения, объединенных под новой идеологией GreenOCR, которая позволяет приложениям распознавания работать быстрее и точнее, а также делает их более удобными для пользователя и при всем этом энергоэффективными.

Флагманский продукт компании – технология Smart IDReader в 2019 году стала распознавать китайские, японские и корейские иероглифы, и рукописный текст в российском паспорте. За год была добавлена поддержка распознавания 350 новых типов документов, и таким образом общее количество распознаваемых документов превысило 1100.

Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров отметил: «Сегодня наш бизнес строится на трех приоритетных для нас принципах. Первое – это безопасность пользовательских данных и минимизация риска их утечки. Это очень важно, особенно, когда работаешь в России и других странах, где очень строго относятся к обработке персональных данных. Второе – это снижение негативного эффекта для экологии. Мы делаем акцент на том, что технология, если она действительно хорошая, сегодня должна быть еще и “зелёной”. Третье – мы помогаем нашим клиентам трансформироваться в части дистанционного обслуживания в соответствии с современными тенденциями, что делает их бизнес более динамичным и прибыльным».

«Помимо бизнес-достижений для нас очень важны показатели нашей научной деятельности, так как мы являемся настоящим научным коллективом, - сказал технический директор Smart Engines к.ф.-м.н. Дмитрий Николаев, - в прошедшем году мы на 40% увеличили свой штат, пригласив в команду сильных исследователей из числа недавних студентов: на нашей базовой кафедре МФТИ мы подготовили и выпустили 17 бакалавров и магистров. Один из наших сотрудников успешно защитил кандидатскую диссертацию; мы приняли участие в профильных международных конференциях ICDAR, ICMV, где представили 35 докладов».

Компания сообщила, что в 2019 году были опубликованы научные работы о разработке новой архитектуры HoughNet, предназначенной для более эффективного обучения и исполнения нейронных сетей при решении различных задач в области компьютерного зрения, а также результаты научных исследований, посвященных развитию малобитных и биполярных нейросетей с повышенной удельной производительностью и сниженным энергопотреблением.