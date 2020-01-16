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Huawei отгрузила 6,9 млн 5G-смартфонов по итогам 2019 года

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Huawei Consumer Business Group (CBG) объявила об отгрузке потребителям 6,9 млн 5G-смартфонов в 2019 г. Высокие показатели продаж укрепляют позиции компании на растущем рынке 5G-связи.

В 2019 г. компания Huawei представила пользователям восемь моделей 5G-смартфонов: Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate 30 5G, Porsche Design Huawei Mate 30 RS, Huawei Mate 20 X (5G), Huawei nova 6 5G, Huawei Mate X, Honor V30 Pro и Honor V30. Благодаря тому, что все модели 5G-смартфонов Huawei поддерживают как автономные (SA), так и неавтономные (NSA) режимы сети, они стали очевидным выбором для пользователей, желающих быть уверенными в актуальности их мобильных устройств в обозримом будущем. Широкий ассортимент моделей позволяет подобрать устройство в подходящей ценовой категории покупателям с различными финансовыми возможностями, делая 5G-связь доступной для самого широкого круга пользователей по всему миру.

Huawei предлагает полный спектр решений для 5G-связи, включая инфраструктурные технологии, сетевое оборудование (базовые станции, оборудование для основных сетей, оптоволоконные сети и технологии передачи на миллиметровых волнах), 5G-чипсеты (чипы для базовых станций, модулирующие чипы и чипы для смартфонов) и пользовательские 5G-устройства (смартфоны, абонентское оборудование, портативные роутеры и планшеты). По заявлению Huawei, начиная новый 2020 г., компания имеет в своем арсенале все необходимое для подключения пользователей к самым быстрым сетям будущего.

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