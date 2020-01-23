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МТС инвестировала в разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI

Бизнес Инвестиции и M&A

Компания МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявила о покупке 7,5% акций компании Just AI (Just AI Limited), которая занимается исследованиями и разработкой технологий разговорного искусственного интеллекта, за 187,7 млн руб.

В рамках сделки МТС получит место наблюдателя в совете директоров компании.

«Рынок разговорного искусственного интеллекта является одной из наиболее быстро растущих областей инновационных технологий. А виртуальные помощники уже сегодня – самые используемые сервисы с искусственным интеллектом. МТС тестирует голосового ассистента и намерена продолжать развивать продукты в этой сфере. В рамках сотрудничества с Just AI мы планируем проводить совместные исследования в области разговорных интерфейсов, а также рассмотрим возможность интеграции наработок Just AI в сервисы МТС», – сказал директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

«МТС сегодня является одним из сильнейших в индустрии игроков в области искусственного интеллекта, в том числе – разговорного. Опыт и собственные разработки МТС в этой сфере во многом комплементарны нашим. И синергия от наших продуктов и технологий, практик их использования, совместные эксперименты, как нам кажется, дадут импульс не только реализации новых проектов в каждой из наших компаний, но и развитию российского рынка conversational AI в целом», – отметил управляющий директор и сооснователь Just AI Кирилл Петров.

В 2017 г. МТС создала центр искусственного интеллекта, основным направлением деятельности которого является создание инновационных продуктов и дополнение существующих услуг компании новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, компьютерного зрения и распознавания речи. Ключевым направлением деятельности центра является развитие виртуальных ассистентов.

В ноябре 2019 г. МТС вместе со Сбербанком, «Яндексом», Mail.ru Group, «Газпром нефтью» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) создала альянс по искусственному интеллекту, который займется развитием ИИ-технологий в России.

Для развития решений на базе речевых технологий, МТС также открыла в Сколково научно-исследовательский центр. Эксперты центра намерены создать крупнейшую базу голосовых данных на русском языке, собрав и разметив более 15 тыс. часов русской речи.

ИТ-компания Just AI специализируется на технологиях искусственного интеллекта (AI), машинного обучения и понимания естественного языка с 2011 г. Основная сфера деятельности – разработка платформы семантического анализа естественной речи с использованием искусственного интеллекта, создание сервисов омниканального взаимодействия с пользователями на базе conversational AI (разговорного ИИ), автоматизация процессов контакт-центров и служб клиентской поддержки.

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