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Совкомбанк инвестировал в разработчика искусственного интеллекта Just AI

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Совкомбанк и МТС стали акционерами российского разработчика искусственного интеллекта. Доля инвесторов в капитале компании составила 22,5%. Представители обеих компаний вошли в совет директоров Just AI в качестве наблюдателей.

Со стороны Совкомбанка сделка стала продолжением стратегии банка по развитию компетенций в области искусственного интеллекта. Банк уже автоматизировал работу службы взыскания, и планирует в ближайшее время провести автоматизацию продаж, набора персонала, контроля качества обслуживания.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев сказал: «Применяя искусственный интеллект банк сокращает затраты на колл-центр на 45% при более высоком качестве обслуживания клиентов. Мы уверены, что экспертиза Just AI позволит нам эффективно автоматизировать коммуникации в бизнес-процессах, где ранее живое общение не имело альтернативы».

Управляющий директор и сооснователь Just AI Кирилл Петров отметил: «Банковская отрасль в России никогда не боялась экспериментировать с новыми технологиями, в том числе и с разговорным AI – многие лучшие практики его применения рождаются именно здесь. Совкомбанк одним из первых среди наших финтех-партнеров увидел потенциал в автоматизации клиентского обслуживания и внутренних сервисов с помощью чатботов и голосовых ассистентов. Привлеченные инвестиции позволят Just AI заниматься, среди прочего, развитием отраслевых AI-ассистентов – например, реализацией сложных интеграционных сценариев для идентификации и аутентификации банковских клиентов».

Компания Just AI – безусловный лидер в разработке разговорного искусственного интеллекта в России. Команда Just AI насчитывает более 100 специалистов – экспертов в области компьютерной лингвистики, машинного обучения, дизайна разговорного UX, разработки программного обеспечения.

Это уже вторая инвестиция Совкомбанка в разработчика искусственного интеллекта. Ранее в апреле 2019 года банк приобрёл 25% компании «Авиационные технологии связи» («АТС»), занимающейся роботизацией колл-центров на основе искусственного интеллекта.



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