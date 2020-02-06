МТС совместно с СамГМУ займется разработкой искусственного интеллекта для медицины

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Самарский государственный медицинский университет заключили соглашение о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения. В рамках соглашения на базе Института инновационного развития СамГМУ будет создана лаборатория искусственного интеллекта.

Приоритетными направлениями сотрудничества МТС и СамГМУ станут проекты в области первичной диагностики пациентов на базе искусственного интеллекта и системы автоматического преобразования голоса в текст, которую можно использовать в лечебных учреждениях для врачей, ведущих прием.

«Приоритетным направлением работы экспертов МТС и СамГМУ станет исследование возможностей применения технологий искусственного интеллекта в медицине. Открытие лаборатории положит начало интеграции инновационных технологий в здравоохранение и созданию новых продуктов в области медицины. Научно-исследовательская и практическая деятельность лаборатории станет параллелью национальному проекту "Здравоохранение", который был запущен в 2019 г., и будет служить его цели – повышению эффективности системы здравоохранения за счет внедрения цифровых технологий и создания платформенных решений», — сказал руководитель центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

«Создание совместно с МТС лаборатории искусственного интеллекта позволит нам разработать проекты, которые облегчат работу медицинских специалистов. Врачи заполняют большое количество документов, тогда как это время можно было бы посвятить более подробному осмотру пациента и постановке диагноза. К тому же, в этом им будут помогать системы поддержки принятий решений на основе технологий искусственного интеллекта. СамГМУ занимается разработкой VR/AR продуктов с 2012 г., и за это время нам удалось накопить опыт, который поможет совместно с МТС создавать востребованные в сфере здравоохранения инновационные продукты», — отметил ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

Первым совместным проектом МТС и СамГМУ в сфере VR стал виртуальный тренажер по подбору и оценке персонала, который был в 2019 г. разработан специалистами Института инновационного развития СамГМУ и внедрен в самарском контакт-центре МТС для тестирования, сбора данных и дальнейшей доработки продукта.