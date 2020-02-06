Ricoh запускает образовательный проект, посвященный вопросам организации умного офиса

Ricoh сообщила о запуске проекта, посвященного вопросам технического оснащения современных офисных пространств. Главная цель проекта – показать, что концепция умного офиса сегодня доступна не только крупным корпорациям, но также малому и среднему бизнесу. Проект продлится три месяца, начиная с 6 февраля

На примере реальной компании будут разбираться проблемы сотрудников офиса и способы их решения. Практические советы по оптимизации и автоматизации рутинных задач будут публиковаться в онлайн-дневнике умного офиса.

Проект будет регулярно пополняться экспертными материалами, в которых вопросы повышения эффективности работы сотрудников будет рассматриваться со стороны разных участников процесса — владельца бизнеса, сотрудников, финансового отдела. Техническую составляющую раскроет серия обзоров на устройства и программное обеспечение.

Эксперты Ricoh расскажут о возможностях, которые открывает концепция для предприятий МСБ и инновациях в сфере технологий для офиса в ходе бесплатного вебинара. Желающие также смогут получить персональные рекомендации по организации умных офисных процессов и протестировать облачные платформы Ricoh Smart Integration и Flexrelease CX, а также пакет программных продуктов EZ Pack.