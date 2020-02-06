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«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей

Бизнес Инвестиции и M&A

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002P-01R объемом 15 млрд руб. в размере 6,65% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит семь лет с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 тыс. руб.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 002P-01R пройдут на Московской бирже 19 февраля 2020 г.

Средства от размещения пойдут на финансирование общекорпоративных потребностей, в том числе финансирования денежной составляющей комплексной сделки по консолидации 100% долей в «Tele2 Россия».

Организатором размещения облигаций выступил МКБ.

«Мы продолжаем использовать инструмент облигационных займов для наращивания в своем портфеле “длинных” денег по привлекательной ставке. Низкая инфляция и смягчение денежно-кредитной политики монетарными властями формируют благоприятную рыночную конъюнктуру, позволяющую нам снижать стоимость нашего долга, удлиняя сроки его погашения, поддерживая таким образом комфортную для компании структуру», — сказал старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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