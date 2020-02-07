Создан холдинг для развития компаний в сфере ecommerce

Игорь Лутц (the Untitled Venture) совместно с бывшим топ-менеджером «Яндекс.Маркета» Евгением Щепелиным анонсировали создание нового инвестиционного холдинга в сфере электронной коммерции. Партнеры планируют инвестировать 300 млн. руб. в создание единой платформы, помогающей производителям, интернет-магазинам и брендам эффективно размещать и продвигать свои товары на популярных онлайн-площадках в России.

Партнеры планируют создать площадку, которая объединит сервисы по подключению к маркетплейсам, а также созданию контента, ценообразованию, рекламному продвижению на онлайн-ресурсах. Платформа также сможет предложить логистические сервисы.

«Сейчас маркетплейсы и новые площадки развиваются очень динамично. Они помогают предпринимателям и производителям продавать свои товары, но, с другой стороны, довольно сложны для бизнеса. Наша цель - создать сервис, собрав лучшую экспертизу на рынке, чтобы участникам рынка было легко и удобно продавать на новых активно растущих площадках”, - отметил Евгений Щепелин.

«Маркетплейсы - это новый и быстро развивающийся сегмент рынка с потенциалом кратного роста. Мы хотим дать возможность молодым перспективным компаниям и стартапами соответствовать темпам роста, которые задают крупнейшие площадки такие как: Ozon, Wildberries, Беру, Tmall. Для этого мы планируем не просто инвестировать капитал, но и активно помогать нашим портфельным компаниями экспертизой, развитием и управленческими навыками», - сказал партнер фонда the Untitled Venture Игорь Лутц.

Технологическим партнером нового холдинга стала компания AWG, один из лидирующих разработчиков и интеграторов на рынке.

«Наша задача объединить лучшие сервисы на рынке электронной коммерции в единую платформу. Мы хотим сделать удобный и мощный инструмент для ежедневной работы с новыми каналами продаж как для производителей и онлайн-магазинов, так и для сопутствующих сервисов», - отметил Александр Хачиян, генеральный директор AWG.

В этом году партнеры планируют проинвестировать в несколько компаний отвечающие за интеграцию с торговыми площадками, создающими контент, управляющими рекламой.