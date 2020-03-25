J’son & Partners Consulting: российский рынок IaaS и PaaS вырос на 29% до 11,9 млрд рублей

В 2019 г. объем российского рынка IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, 11,9 млрд руб., увеличившись на 29% к 2018 г. Согласно уточненным данным, в 2018 г. российский рынок IaaS/PaaS в денежном выражении вырос на 22%, в 2017 г. на 28%, в 2016 г. на 34%. Таким образом, в 2019 г. была преодолена тенденция замедления темпов роста, имевшая место в 2016-2018 гг.

По итогам 2019 г. общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока остается низким – немного более 2% от общего количества хозяйствующих субъектов, имеющих широкополосный доступ в интернет, хотя в сегменте крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS. То есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.

По данным J'son & Partners Consulting, в 2019 г. почти 80% компаний-пользователей IaaS/PaaS относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ, государственные и финансовые. Эта структура стабильна – за период 2014-2019 гг. не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Важно отметить, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных предприятий. В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS около 55% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области.

С 2014 по 2018 гг. рынок IaaS/PaaS в России утроился как по количеству компаний-пользователей, так и по размеру рынка в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту с CAGR на уровне 37%. Однако уже с 2016 г. наблюдалась устойчивая тенденция замедления темпов роста рынка как по клиентской базе, так и в денежном выражении.

Резкое ускорение роста абонентской базы, имевшее место в 2019 г., пока не привело к столь же существенному приросту рынка в денежном выражении, но, тем не менее, создает потенциал его роста в 2020 г. и в последующие годы, основой которого может стать увеличение объема потребления IaaS/PaaS существующими пользователями, и, как следствие, рост ARPU, особенно в сегментах малых и микропредприятий. По прогнозу J’son & Partners Consulting, ежегодные темпы прироста рынка IaaS/PaaS в период 2020-2025 гг. в денежном выражении составят 23% в год на фоне смены отрицательной динамики ARPU в 2020-2021 гг. на слабо выраженную положительную в период 2022-2025 гг.