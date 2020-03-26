Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось

Бизнес ИТ в госсекторе

ЦПРТ, оператор государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», отметил стремительный рост масштабов эксперимента по маркировке молочной продукции в 2020 г.

Общее число участников пилота 26 марта достигло 1288 компаний – увеличившись на 35% по сравнению с 10 марта (было 946). По сравнению с концом января 2020 г. число участников выросло на 300% (с 400 компаний).

За неделю к эксперименту присоединяется в среднем 100 новых компаний – производителей, дистрибьюторов, представителей розницы.

В марте к эксперименту присоединились производители молочной продукции из 23 регионов: Амура, Белгорода, Волгограда, Калуги, Краснодара, Пензы, Башкирии, Дагестана, Ростова, Самары, Смоленка, Тулы и других. На данный момент пилотный проект охватвает практически все регионы.

Количество кодов маркировки, выданных участникам эксперимента, с начала года выросло в 10 раз и уже превысило 210 тыс. кодов.

Число участвующих в пилоте системных интеграторов и поставщиков решений для производства также выросло до 50 компаний.

Другие материалы рубрики

Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка»

Huawei переключается на телеком-«железо». Смартфоны больше никому не нужны

Российское правительство переходит на удаленную работу

Топ-менеджер General Electric допустил массовую кражу данных о сотрудниках и бенефициарах компании

Девушка-хакер украла у AMD коды новейших процессоров и хочет выложить их в открытый доступ

Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле
Показать еще

Наука

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной