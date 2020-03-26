ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось

ЦПРТ, оператор государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», отметил стремительный рост масштабов эксперимента по маркировке молочной продукции в 2020 г.

Общее число участников пилота 26 марта достигло 1288 компаний – увеличившись на 35% по сравнению с 10 марта (было 946). По сравнению с концом января 2020 г. число участников выросло на 300% (с 400 компаний).

За неделю к эксперименту присоединяется в среднем 100 новых компаний – производителей, дистрибьюторов, представителей розницы.

В марте к эксперименту присоединились производители молочной продукции из 23 регионов: Амура, Белгорода, Волгограда, Калуги, Краснодара, Пензы, Башкирии, Дагестана, Ростова, Самары, Смоленка, Тулы и других. На данный момент пилотный проект охватвает практически все регионы.

Количество кодов маркировки, выданных участникам эксперимента, с начала года выросло в 10 раз и уже превысило 210 тыс. кодов.

Число участвующих в пилоте системных интеграторов и поставщиков решений для производства также выросло до 50 компаний.