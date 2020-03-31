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«Крок» и «Террасофт Россия» расширяют свое партнерство на нефтегазовый сектор

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«Крок» и «Террасофт Россия» объявили о расширении партнерства в нефтегазовом секторе. Специалисты компании «Крок» займутся внедрением BPM- и CRM-продуктов Creatio в масштабных проектах трансформации предприятий нефтегазового комплекса в рамках перехода к цифровой модели производства.

Нефтегазовая отрасль является одной из критических для национальной экономики, именно поэтому повышение эффективности, распределение и планирование ресурсов и стратегически выверенная цифровая трансформация должны стать драйверами роста для компаний в этом сегменте. Существует огромный пласт задач, которые возможно автоматизировать, повысив прозрачность и контроль исполнения процессов, сократив трудовые и временные затраты: процессы разработки, согласования планов, формирование типовых справочников, материально-технического и ресурсного обеспечения работ и многие другие. Реализация подобных инициатив позволит избавиться от рутины и направить интеллектуальные ресурсы сотрудников на решение более сложных и стратегических задач.

«Исторически сложилось, что внедрение CRM- и BPM-систем было наиболее востребовано в компаниях финансового сектора – банках, страховых компаниях и телеком-операторах. Однако мы сейчас наблюдаем колоссальный рост спроса на автоматизацию и управление сложными и уникальными бизнес-процессами со стороны нефтяных, газовых и химических компаний», – сказала Елена Габдуллина, руководитель направления «Анализа и автоматизация бизнес-процессов» ИТ-компании «Крок».

«По собственному опыту можем сказать, что цифровизация уже крепко укоренилась в качестве инструмента развития предприятий из разных отраслей, в том числе и нефтегазовой — список наших клиентов постоянно пополняется организациями из этого сегмента. Мы рады, что благодаря объединению экспертизы компании "Крок" и возможностей платформы Creatio еще большее количество нефтегазовых компаний смогут реализовать проекты по автоматизации бизнес-процессов любой сложности», — отметил Алексей Клочков, управляющий директор компании «Террасофт Россия».

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