Meridian Capital и ED2 запускают системную работу с проектами в секторах EdTech и HRTech

Консалтинговая компания Meridian Capital и акселератор ED2 создали совместную структуру для инвестиций и стратегического сопровождения компаний в секторах EdTech и HRTech.

Со стороны Meridian Capital в проекте участвуют управляющие партнеры инвесткомпании Юлия Леонова и Инна Юмашева, со стороны ED2 – основательница акселератора Наталья Царевская-Дякина.

Основная цель совместной работы – увеличить капитализацию портфельных компаний. Партнеры готовы не только инвестировать свои средства, привлекать соинвестиции, оказывать юридическую, финансовую и налоговую поддержку, но и развивать бизнес вместе с основателями на долгосрочной основе, в том числе за счет собственных ресурсов компаний Meridian Capital. Инвестиции в один проект составят от 5 до 30 млн руб. Сделки большего объема возможны с партнерскими структурами и частными инвесторами.

Комплекс поддержки проектов EdTech и HRTech: привлечение финансирования в проекты разных стадий. Проверка и доработка долгосрочной стратегии и финансовой модели, обоснование оценки, подготовка презентации для инвесторов. Организация инвестиционного Road Show в России и за ее пределами. Разработка концепции выхода на зарубежные рынки; консультации по построению воронки продаж, поиск новых клиентов и партнеров. Взаимодействие с крупными корпоративными заказчиками и профильными государственными структурами; консультации по налоговым вопросам. Консультирование компаний по выбору оптимального налогового статуса; кадровое делопроизводство. Постановка и ведение кадрового учета с учетом особенностей организации, создающей современные инновационные решения; бухгалтерский учет. Постановка учета, экспресс проверка правильности ведения учета бухгалтером, предоставление подменного бухгалтера в экстренных ситуациях, тестирование персонала бухгалтерии; консультации по формированию нематериального актива; формирование совета директоров; оценка технологических решений.

«В нашей практике мы столкнулись с тем, что чаще всего владельцы стартапов, обращаясь к потенциальным инвесторам, допускают ошибки в оценках таких параметров, как объем инвестиций, оценка бизнеса в моменте, предлагаемая доля. Такие ошибки могут существенно затянуть поиск финансирования, а также привести к взаимному разочарованию инвестора и собственника стартапа в будущем», – отметила Инна Юмашева.