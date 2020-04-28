«Работа.ру» при поддержке акселератора Сбербанка запустила рекрутинговый сервис для стартапов

«Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка) при поддержке акселератора Сбербанка запутила рекрутинговый сервис для стартапов, цель которого — объединить на одной площадке талантливых соискателей и лучшие стартапы страны.

Startup.rabota.ru — первое решение федерального масштаба по подбору персонала в инновационные ИТ-команды, утверждают в Сбербанке. Его запуск создатели объясняют скачком в цифровизации экономики, произошедшим в результате пандемии COVID-19, и резко возросшей значимостью внедрения инноваций.

Портал Startup.rabota.ru разработан с учетом особенностей стартапов и соискателей, желающих устроиться на работу в них. Например, среди условий вознаграждения сотрудника рассматривается не только заработная плата, но и такие распространенные в стартапах инструменты, как опционы и доля в бизнесе. Соискатели могут выбрать предпочтительный тип занятости: полную, частичную или проект на выходные. Заинтересуются сервисом и студенты, желающие попробовать свои силы в инновациях: в сервисе будут опубликованы вакансии стартапов, готовых принять молодых специалистов ради получения ими первого опыта.

Первыми пользователями сервиса стали стартапы акселераторов Сбербанка, резиденты технопарка «Сколково» и портфельные компании Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Кризис показал, что главный ресурс любой компании — люди. Сейчас становится ясно, что вопрос, выживет ли бизнес в текущих условиях, зависит прежде всего от действий его сотрудников. Это правило касается компаний любого масштаба, в том числе и стартапов. Мы понимаем, что в ближайшем будущем многие стартапы уйдут с рынка или сделают пивот, но также справедливо, что для многих из них новая цифровая реальность открыла новые возможности. Насколько стартапы смогут воспользоваться этими возможностями, зависит от их команд. Поэтому борьба за таланты сейчас становится актуальной как никогда».

Вадим Шаповалов, генеральный директор сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», сказал: «Каждый сервис сейчас адаптируется к новой реальности. В период нестабильности особенно важно продолжать развитие и запуск новых проектов, которые могут помочь обществу и людям. Мы рассматриваем запуск проекта startup.rabota.ru как важный шаг по поддержке стартап-сообщества и тех людей, которые хотят развивать и реализовывать уникальные технологичные идеи и сервисы».