Число ежемесячных пользователей сервиса «Знания» из России и СНГ достигло 55 млн

Число ежемесячных пользователей сервиса для совместного обучения «Знания» достигло 55 млн человек в России и СНГ, увеличившись на 20 млн с декабря 2019 г. Среди них – школьники, учителя, родители и эксперты, которые используют платформу для взаимопомощи в учебе и подготовке к экзаменам во время дистанционного режима обучения. Специалисты сообщества выяснили мотивы роста популярности сервиса, проведя опрос среди почти 5 тыс. школьников.

После введения режима самоизоляции учащимся пришлось столкнуться с различными вызовами самостоятельного обучения, такими как потребность в помощи учителя, проверке ответов и необходимости в самоорганизации. Этот фактор объясняет стремительный рост аудитории образовательного онлайн-сообщества «Знания», где школьники могут получить помощь в учебе и ответы на вопросы, а родители – помочь своим детям с выполнением домашних заданий. Примечательно, что во время дистанционного обучения количество вопросов выросло более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при сопоставимом росте количества ответов: ребята не только хотят получить помощь по своим заданиям, но и поделиться знаниями со сверстниками.

Результаты опроса показали, что больше трети школьников хотели бы продолжить режим домашнего обучения после отмены режима самоизоляции (36,9%). 59,02% предпочитают вернутся к очному формату. При этом распространено мнение, что по окончании пандемии обучение будет строиться как прежде: учителя и ученики будут взаимодействовать в стенах школы, чаще используя онлайн-сервисы – так считают 37,5% учеников. Чуть меньше трети (30,6%) не ожидают никаких изменений, четверть (24,3%) считают, что индустрия изменится значительно: учителя и ученики не вернутся к традиционным формам обучения и взаимодействия.

Самая большая трудность для большинства школьников (44,8%) – это технические неудобства, такие как медленный интернет, отсутствие компьютера и т.п. Стоить отметить, что у 89,9% школьников есть компьютеры или ноутбуки для учебы; каждый второй имеет в распоряжении достаточную скорость интернета. Возвращаясь к вопросу о трудностях, меньше трети ответили, что сложности вызывает отсутствие контроля за ходом занятий. 13,4% считают вызовом нежелание осваивать новые технологии.

С точки зрения учащихся, педагоги также испытывают трудности. По мнению 28,5% респондентов, больше всего им не хватает времени. Действительно, с приходом технологий в школьную рутину каждый преподаватель становится и методологом, и лектором, и дизайнером своего предмета. Приходится тратить гораздо больше ресурсов на разработку системы дистанционного контроля, работать с вовлеченностью, осваивать новые программы.

«Во время пандемии сервисы совместного обучения, такие как "Знания", выполняют роль виртуальной учебной группы и позволяют школьникам с пользой проводить время онлайн, учиться друг у друга и получать больше знаний по школьной программе. Так, дети занимают меньше времени педагогов для индивидуальной помощи, и те могут сосредоточиться на других актуальных задачах. Например, продумать план урока, адаптированного под онлайн-формат. Кроме того, с поддержкой сообщества учащиеся могут меньше прибегать к помощи родителей», – отметил Михал Гвяздовски, управляющий директор онлайн-сообщества «Знания» в Польше, России и Румынии.

Онлайн-сообщество «Знания» помогает перейти от вопросов к пониманию основных школьных предметов и дает возможность общаться в дружеской атмосфере. Модель совместного обучения, по которой работает сообщество, включает онлайн-образовательные услуги, взаимодействие по модели социальной сети и использование искусственного интеллекта. Онлайн-сообщество «Знания» – русскоязычная версия глобального сообщества для школьников Brainly, которое представлено 35 странах и насчитывает 200 млн ежемесячных пользователей по всему миру.