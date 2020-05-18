Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия

В числе 20 проектов в полуфинале конкурса «Криптонит Startup Challenge» московские разработчики представили технологическую платформу для аграриев на основе искусственного интеллекта по прогнозу урожая и точного земледелия, пилотное тестирование которой проходит в Воронежской области и в Подмосковье. Проект выдержал высокую конкуренцию и дошел до полуфинала. Заявки на участие в сезоне 2020 подали 529 стартапов.

Инвестиционная компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») завершила отборочный раунд второго всероссийского конкурса технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge». По его итогам на выход в финал и призовой фонд конкурса претендует 20 команд. На полуфинале 14 и 15 мая 2020 г. стартапы презентовали свои продукты и технологии в онлайн-формате. Жюри полуфинала, в которое вошли топ-менеджеры компаний «ИКС Холдинга», а также внешние эксперты, подведут итоги выступлений команд в ближайшее время. Результаты полуфинала организаторы опубликуют не позднее 20 мая.

В новом сезоне 13 из 20 полуфиналистов представляют Москву, семь стартапов представляют областные и региональные центры: Дубну, Санкт-Петербург, Волгоград, Новосибирск, Екатеринбург и Пятигорск. В их числе стартапы, реализующие технологии информационной безопасности, интернета вещей, робототехники и аппаратные решения для бизнеса. Наиболее популярным направлением стал искусственный интеллект. Предприниматели применяют технологии ИИ в таких сферах как медицина, промышленность, сельское хозяйство и ритейл.

Из 50 Agrotech-стартапов, подавшихся на конкурс, в полуфинал вышла только одна команда из Москвы – проект «Картаурожая». По данным разработчиков платформы, всего 10-15% аграриев используют сервисы точного земледелия. Но все 100% хотят повысить ценность каждого гектара и качество урожая, исключить ошибки на посевных, исключить халатность во время работ, а также эффективно решать оперативные и стратегические задачи. Сейчас разработчики внедряют первые пилотные проекты на сельскохозяйственных угодьях и фермерских хозяйствах в Подмосковье, а также Воронежской области. В их планах – открыть бесплатный доступ к платформе для фермеров с хозяйствами до 500 гектар.

Большинство проектов сезона 2020 г. принимают участие впервые. Среди полуфиналистов в области Retailtech – стартап Texel. Его основатели реализуют технологию сканирования и измерения тела человека для рекомендации подходящего размера одежды.

Есть в конкурсе и команды, дошедшие до финала конкурса прошлого года, например, основатели Medtech стартапа Botkin.AI. За прошедший год разработчики внедрили новую функциональность, привлекли дополнительные инвестиции и провели пилоты в регионах. Напомним, что Botkin.AI – это платформа высокой точности распознавания медицинских изображений для диагностики и анализа рисков развития заболеваний на основе искусственного интеллекта. Сейчас в арсенале стартапа функциональность, которая поможет снизить риски и смягчить возможные последствия эпидемии коронавируса COVID-19.

В финал пройдут только 10 команд, которые представят свои идеи жюри – главам крупнейших корпораций страны, среди которых: основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Призовой фонд конкурса составляет 10 млн руб. Кроме финансирования команда-победитель получит комплексную диагностику заявленного проекта, практические рекомендации по доработке и масштабированию, и возможность запустить пилот на базе компаний «ИКС Холдинга» (около 30 предприятий).