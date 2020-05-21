СП Сбербанка и Mail.ru Group приобрело контрольный пакет акций в сервисе «Самокат»

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и технологий в области дистрибуции еды приобрело контрольный пакет акций в сервисе экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат».

Доля совместного предприятия в сервисе после покупки доли финансовых инвесторов проекта и получения необходимых согласований от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, составляет 75,6%. Основатели и менеджмент сервиса сохранили за собой миноритарные пакеты и остались совладельцами компании.

«Самокат» будет интегрирован в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. Команда проекта сможет воспользоваться технологическими и операционными наработками компаний, а также получит доступ к экспертизе других бизнесов совместной платформы. Так, некоторые интеграции уже реализованы — пользователи из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга могут заказать доставку продуктов и бытовых товаров через «Самокат» в приложении Delivery Club.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «С момента основания в 2018 г. бизнес-модель "Самоката" показала свою высокую эффективность. Сегодня "Самокат" обрабатывает уже более 40 тыс. заказов ежедневно, доставляя их покупателям в среднем за 15−20 минут и занимая лидирующие позиции на рынке экспресс-доставки продуктов питания. В период пандемии и необходимости для миллионов людей находиться в самоизоляции и на карантине число клиентов "Самоката" сильно выросло — и компания старается оправдывать их доверие, поддерживая высокое качество сервиса, несмотря на стремительно растущий спрос».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, сказал: «"Самокат" рос высокими темпами — на 30% ежемесячно — еще до введения режима самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге. Покупка полностью соответствует нашей стратегии — помочь людям закрыть все связанные с едой потребности. Сейчас "Самокат" стал сервисом первой необходимости — и команда делает все, чтобы люди могли быстро заказать и получить нужные товары не выходя из дома. При этом мы уверены, что привычка заказывать продукты с быстрой доставкой на дом останется с нами и после снятия всех ограничений».

«Самокат» — сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом за 15–30 минут. Сегодня у сервиса 168 точек в двух российских столицах, ассортимент товаров превышает 2,5 тыс. единиц. Ежедневно «Самокат» выполняет порядка 40 тыс. заказов, за последний месяц средний чек вырос на 30%. Доставка в сервисе для клиентов бесплатная.