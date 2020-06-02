Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи ноутбуков в России в апреле выросли почти на 70%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала развитие розничного рынка ноутбуков в апреле 2020 г. За месяц для удаленной работы, обучения, развлечений и других задач россияне приобрели 255 тыс. устройств на сумму 10 млрд руб., что больше на 66% в штуках и 68% в деньгах, чем годом ранее. Каждый четвертый ноутбук в марте-апреле был куплен в «М.Видео» или «Эльдорадо». Спрос на ноутбуки в обеих сетях рос выше рынка прибавил 80% в деньгах к апрелю прошлого года, интернет-продажи увеличились почти в семь раз.

Продажи ноутбуков в апреле составили около 10 млрд руб., что ниже марта 2020 г., но на 68% выше итогов апреля 2019 г. Всего за четыре месяца рынок ноутбуков в России составил около 1 млн штук и 42 млрд руб., что больше на 34% в штуках и 41% в деньгах, чем за тот же период годом ранее. Средняя цена осталась примерно на уровне прошлого года и составила 40 тыс. руб. Самым популярным брендом стал Asus. Впервые в пятерке лидеров оказался Huawei.

Доля онлайна в общем объеме апрельских продаж ноутбуков в России увеличилась за год более чем вдвое до 75% с 32%. Онлайн-спрос на мобильные компьютеры вырос в апреле в 3,4 раза в штуках и 3,2 раза в деньгах по сравнению с прошлым годом.

«Повышенная покупательская активность была во многом связана с действующим режимом самоизоляции и массовым переходом на удаленную работу и обучение. Высокую динамику также показали производительные модели для игр и развлечений, – сказал руководитель департамента "Домашний офис" в группе "М.Видео-Эльдорадо" Алексей Помозов. – В апреле "М.Видео" и "Эльдорадо" полностью адаптировали все бизнес-процессы с учетом возросшего спроса в онлайне, добавили новые способы доставки, чтобы люди имели быстрый и безопасный доступ к компьютерной технике. Большой товарный запас, распределенный по всей стране, позволяет нам удовлетворить текущий спрос, было доступно более 700 моделей ноутбуков. Товарные запасы позволили нам нивелировать влияние курсовых колебаний на розничные цены. Все это дало нам возможность нарастить долю на рынке компьютеров, каждый четвертый ноутбук в марте-апреле был куплен в "М.Видео" и "Эльдорадо"».

Компания Asus стала лидером по количеству проданных ноутбуков, занимая годом ранее третью строчку, а самой популярной оказалась их модель Aspire 3 A315-42G-R3HC. Впервые по итогам месяца в топ-5 вошел китайский бренд Huawei. На производителей Asus, Acer. Lenovo, HP и Huawei пришлось около 90% рынка в количественном выражении.

В апреле покупатели выбирали в основном классические полнофункциональные модели с экраном от 15 дюймов и выше (85%) продаж в штуках. Наибольший рост продемонстрировали ноутбуки из средних ценовых диапазонов от 30 до 45 тыс. руб., а также модели от 45 до 70 тыс. руб.