В ОАЭ запущен видеомессенджер на базе Videomost

Comera Tech, компания из ОАЭ, выпустила на рынок видеомессенджер на базе Teamspirit.im и Videomost SDK компании Spirit.

В ОАЭ государство жестко регулирует использование приложений для голосовой- и видеосвязи, популярные Whatsapp, Facetime, Telegram и Skype там не только формально запрещены, но и заблокированы. Местная компания получила разрешение от регулятора и разработала приложение для групповых видеозвонков, доступное для пользователей как внутри страны, так и для звонков за рубеж.

Значительная доля населения ОАЭ – это иностранные граждане, которые прибыли для работы в Эмиратах, оставив родственников и друзей в Пакистане, Индии, Малайзии, Китае и других странах. Для недорогих звонков на родину иммигрантам в ОАЭ нужно простое приложение. Это вдвойне актуально сейчас, когда из-за коронавируса ограничено перемещение и запрещены перелеты.

Приложение Comera создано на базе мессенджера Teamspirit.im и сервера Videomost, дополнительно включает локализованный интерфейс, средства защиты данных и шифрования, регистрацию пользователей и общее управление сервисом в соответствии с жесткими требованиями законодательства ОАЭ.

Teamspirit.im – корпоративный мобильный мессенджер c видеоконференциями, размещаемый на серверах организации, а не в облаке. Благодаря комбинации алгоритмов симметричного и асимметричного шифрования вся переписка, файлы, голосовые- и видеозвонки, записи менеджера паролей защищены от несанкционированного доступа.

Teamspirit.im глубоко интегрирован с сервером для видеоконференций Videomost и заменяет популярные иностранные мессенджеры, позволяет нажатием одной кнопки мгновенно запустить видеоконференцию на смартфоне, а также обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, геопозициями, стикерами и cоздавать группы пользователей.

ВКС-сервер Videomost может устанавливаться и в облаке, и в инфраструктуре организации, обеспечивая видеокоммуникацию для каждого сотрудника. Продукт оптимизирован для работы в любом месте, то есть для использования ВКС на ноутбуке с Wi-Fi или на мобильном телефоне/планшете с LTE.