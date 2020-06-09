Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

В ОАЭ запущен видеомессенджер на базе Videomost

ПО Софт Бизнес Законодательство

Comera Tech, компания из ОАЭ, выпустила на рынок видеомессенджер на базе Teamspirit.im и Videomost SDK компании Spirit.

В ОАЭ государство жестко регулирует использование приложений для голосовой- и видеосвязи, популярные Whatsapp, Facetime, Telegram и Skype там не только формально запрещены, но и заблокированы. Местная компания получила разрешение от регулятора и разработала приложение для групповых видеозвонков, доступное для пользователей как внутри страны, так и для звонков за рубеж.

Значительная доля населения ОАЭ – это иностранные граждане, которые прибыли для работы в Эмиратах, оставив родственников и друзей в Пакистане, Индии, Малайзии, Китае и других странах. Для недорогих звонков на родину иммигрантам в ОАЭ нужно простое приложение. Это вдвойне актуально сейчас, когда из-за коронавируса ограничено перемещение и запрещены перелеты.

Приложение Comera создано на базе мессенджера Teamspirit.im и сервера Videomost, дополнительно включает локализованный интерфейс, средства защиты данных и шифрования, регистрацию пользователей и общее управление сервисом в соответствии с жесткими требованиями законодательства ОАЭ.

Teamspirit.im – корпоративный мобильный мессенджер c видеоконференциями, размещаемый на серверах организации, а не в облаке. Благодаря комбинации алгоритмов симметричного и асимметричного шифрования вся переписка, файлы, голосовые- и видеозвонки, записи менеджера паролей защищены от несанкционированного доступа.

Teamspirit.im глубоко интегрирован с сервером для видеоконференций Videomost и заменяет популярные иностранные мессенджеры, позволяет нажатием одной кнопки мгновенно запустить видеоконференцию на смартфоне, а также обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, геопозициями, стикерами и cоздавать группы пользователей.

ВКС-сервер Videomost может устанавливаться и в облаке, и в инфраструктуре организации, обеспечивая видеокоммуникацию для каждого сотрудника. Продукт оптимизирован для работы в любом месте, то есть для использования ВКС на ноутбуке с Wi-Fi или на мобильном телефоне/планшете с LTE.

Другие материалы рубрики

Путин распорядился создать всероссийский сайт по поиску работников и работы

IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать

Райффайзенбанк перенес отдел цифрового банкинга на Украину

Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня

«Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку»

Samsung скопирует самую жуткую «фишку» Xiaomi: в смартфонах появится неотключаемая реклама

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android

Выбираем 4G роутер для дачи и поездок

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе