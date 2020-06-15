Huawei и УРТК выпустили первых студентов по направлению Искусственного интеллекта

Уральский радиотехнический колледж (УРТК) имени А.С. Попова в сотрудничестве с Huawei сертифицировал первых 10 студентов по направлению Artificial Intelligence (искусственный интеллект) в рамках недавно открытого специализированного курса. УРТК стал первым российским учебным заведением, которое реализовывало программу подготовки студентов ИКТ-Академии Huawei по разработке технологий искусственного интеллекта и созданию нейросетей – HCIA AI.

УРТК давно и успешно сотрудничает с Huawei, являясь примером развития региональных компетенций в подготовке будущих профессионалов: в 2017 году на базе колледжа открылась первая на Урале академия ИКТ-Академия Huawei, которая к настоящему времени выпустила и сертифицировала более 200 студентов по наиболее востребованным специальностям.

Huawei, мировой лидер в области разработки ИКТ-решений, привлекает преподавателей к созданию академических курсов для обучения студентов на базе своих сертификационных стандартов. Компания ставит перед собой глобальную цель – построение информационного общества будущего, в котором инновации и новые технологии будут максимально доступны всем. Осуществление такой задачи требует обширной научной работы, в том числе и в области подготовки профильных специалистов. Именно на этом фокусируются академические программы Huawei – в дальнейшем они позволят проводить крупные исследования и готовить значимые научные разработки.

Россия является одной из ключевых стран для компании – в 1997 именно она была первым зарубежным рынком Huawei. На сегодняшний день компания организует программы, направленные как на повышение квалификации ИКТ-экспертов, так и на привлечение студентов и молодых специалистов, и создание международного сообщества профессионалов по информационным технологиям. С этой целью на базе российских учебных заведений создаются новые направления обучения и сертификации. Лучшие студенты получают возможность проходить стажировки в компании, участвовать в международных соревнованиях и общаться с коллегами по специальности из различных регионов мира. Также у Huawei есть собственные научно-исследовательские и учебные центры в России, которые вносят свой вклад в развитие учебных программ.

Преподаватель УРТК Антон Уймин отметил: «Направление AI на сегодняшний день становится одним из перспективных драйверов, определяющих будущее IT-индустрии. Преподаватели колледжа уже прошли сертификацию по направлению HCIA Artificial Intellegence, которое специализируется на работе с искусственным интеллектом, машинным обучением, нейронными сетями, анализе данных и статистики, и открыли соответствующий курс, на который были приглашены 10 лучших студентов колледжа».

«Сотрудничество и планомерное развитие отношений с учебными заведениями является для нас одним из приоритетных направлений. Мы не просто предлагаем российскому рынку передовые технологии и решения, но и инвестируем в развитие соответствующих специалистов, – сказал Владислав Микшевич, руководитель группы региональных продаж Huawei Enterprise в России. – Одним из ключевых моментов в этом направлении для нас стало сотрудничество с УРТК, начавшееся в 2017 году с открытия перового сертификационного направления – системы хранения данных, HCIA Storage. Следующим шагом стало расширение совместной работы и открытие сетевого курса. Возросшая популярность таких технологических направлений как Искусственный интеллект и Большие данные привела к необходимости в соответствующих специалистах, поэтому в 2020 году колледж получил в свой арсенал дополнительные компетенции и в этих областях. В будущем мы планируем начать обучение студентов по направлению HCIA Security».

С 2017 по 2020 год по направлениям HCIA Storage и HCIA Routing&Switching в УРТК подготовили более 200 студентов. На сегодняшний день это первая ИКТ-академия Huawei в России, которая внедряет уникальные направления сертификации в свою систему преподавания и развивает обучение AI и технологиям machine learning. Так, преподаватель УРТК Семен Юрьевич Груздев имеет статус HCIE (высшая ступень технической сертификации Huawei) по направлению Storage и является первым преподавателем среди ИКТ Академий Huawei в России, получившим уровень «Expert». Он занял почетное 2 место в номинации «IT» на евразийских соревнованиях по ИКТ «Honor Cup 2019». Это доказывает степень компетенции преподавателей УРТК и их готовность развивать обучение высокотехнологичным специальностям в российских регионах.

Сотрудничество Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова и компании Huawei продолжается и в олимпиадной деятельности. С 2009 года на базе УРТК проводится Международная Олимпиада профессионального мастерства для студентов, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования (в компетенции «Основы сетевых технологий»). В рамках Олимпиады 2020 года по итогам заочного этапа наиболее успешные участники прослушали курс видеолекций, после которого они получил возможность сдать экзамены на получение сертификатов.

Huawei ежегодно проводит международные соревнования ICT Competition среди академий ИКТ. В прошлом году в таких соревнованиях участвовало 49 команд студентов из более чем 60 стран мира. В мае 2019 представители УРТК в составе российской команды приняли участие в финале международных соревнований ICT Competition, проходивших в штаб-квартире Huawei в Шэньчжене. Команда заняла почетное 3 место в номинации Cloud Computing.