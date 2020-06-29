Назначен председатель совета директоров «ЭР-Телеком холдинга»

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») объявил о назначении Андрея Семерикова на должность председателя совета директоров компании. Он сменит Елену Ивашенцеву, на протяжении последних лет занимавшую этот пост. В свою очередь она продолжит работу в совете директоров.

«Будучи одним из сооснователей, Андрей Николаевич на протяжении всей истории компании служил ее интересам. Уверен, что его работа на новой позиции будет способствовать дальнейшему успешному развитию холдинга», - отметил Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинга».

Андрей Семериков возглавлял «ЭР-Телеком» в статусе генерального директора с 2001 по 2018 годы. Позднее перешел на позицию заместителя председателя Совета директоров компании. Является вице-президентом «Ассоциации кабельного телевидения России».