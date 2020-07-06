Денис Голещихин возглавил объединенную розничную сеть «Ростелекома»

«Ростелеком» сообщил о том, что Денис Голещихин возглавил объединенную розничную сеть группы компаний. В результате синергии «Ростелеком» и Tele2 улучшат операционные и финансовые показатели в ритейле, добьются более гибкой управляемости и выведут качество сервиса на новый уровень.

Объединенная розница создается на базе ООО «Ростелеком — Розничные системы» (РРС — дочерняя компания ПАО «Ростелеком»). Председателем обновленного совета директоров РРС избран Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2. Генеральным директором назначен Денис Голещихин, с 2017 года возглавлявший «Tele2 Ретейл». Ранее занимавший должность руководителя РРС Денис Ильин остается в компании в должности заместителя генерального директора и продолжит принимать активное участие в ключевых бизнес-процессах сети.

Объединенная команда во главе с Денисом Голещихиным сосредоточится на улучшении операционных и финансовых показателей сети, совершенствовании клиентского сервиса и внедрении инновационных подходов к развитию ретейла. Все успешные практики обеих сетей будут сохранены и взаимодополнены. Команда займется разработкой и реализацией стратегии развития сети, совершенствованием программы для привлечения партнеров, запуском новых услуг и поиском перспективных областей для развития продаж. Необходимо минимизировать влияние пандемии на бизнес: первоочередные задачи — увеличение продаж и обеспечение оптимального баланса затрат на дистрибуцию.

С самого начала работы в России Tele2 развивала сеть с помощью партнеров по модели франчайзинга. Этот подход к развитию ретейла останется неизменным: объединенная розница продолжит работать на основе доказавшей свою эффективность модели. Благодаря сотрудничеству с партнерами Tele2 извлекает максимальную эффективность из каждой точки, гибко управляет сетью и быстро реагирует на запросы рынка и клиентов.

Розничные точки Tele2 и «Ростелекома» продолжат работу с сохранением своих брендов. Розничная сеть «Ростелекома» насчитывает более 800 центров продаж и обслуживания, Tele2 — более 3 300 точек продаж.

Денис Голещихин окончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления (ДВГАЭУ) по специальности «стратегическое планирование». Свою карьеру в телекоме в 2006 году начал с работы в дальневосточном филиале МТС. В 2007 году возглавил ЗАО «Евросеть-логистик» в Хабаровске, а в 2009 году стал директором филиала компании на Северо-Западе. В 2010 году Денис Голещихин перешел в «Евросеть-Ретейл», где до 2017 года занимал должность управляющего директора северо-западного филиала компании. В 2017 году Денис Голещихин был назначен директором «Tele2 Ретейл», а в 2020 году возглавил объединенную сеть Tele2 и «Ростелекома».