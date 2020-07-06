Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group объявила об инвестициях в образовательный онлайн-сервис SkillFactory. После сделки компания получит долю в размере 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат управлять SkillFactory.

SkillFactory присоединится к образовательной экосистеме Mail.ru Group, в которую уже входят онлайн-университеты GeekBrains и Skillbox и школа программирования для детей «Алгоритмика».

У SkillFactory есть онлайн-школа анализа больших данных и программирования, где ведут 35 курсов и специализаций, школа дизайна и креативных специальностей Contented, где можно пройти курсы по девяти направлениям, и проект InternetCollege.ru, где преподают основы цифровых профессий. В месяц в трех школах SkillFactory осваивают новые навыки около 75 000 человек.

«Наша цель — чтобы любой человек, который хочет сменить профессию, повысить уровень или наработать конкретный цифровой навык, мог это сделать под руководством самых лучших преподавателей. У нас есть "Алгоритмика" для школьников, онлайн-университеты, где сотни тысяч человек уже освоили новые специальности — от разработки игр и программирования на Go до режиссуры и дизайна интерьеров. И мы рады, что теперь с нами SkillFactory и их опыт в обучении специалистов по большим данным. Это самый крупный проект в этой сфере по числу студентов, и мы надеемся, что вместе сможем сделать его еще масштабнее — чтобы у нас смог учиться каждый, кому это нужно», — отметил Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

Ранее компании на базе НИТУ «МИСиС» запустили первую онлайн-магистратуру по анализу данных на русском. В мае Mail.ru Group открыла новый набор в бесплатную Академию больших данных MADE для IT-специалистов.

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи хочет влить миллиарды рублей в российскую мобильную ОС

Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами

Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами»

Власти раздадут СМБ и ИП 20 млрд руб. на профилактику COVID-19. Их можно будет оформить на сайте ФНС

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года

Путин раздал кучу подарков ИТ-отрасли и интернет-провайдерам

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live