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Выручка Delivery Club по итогам второго квартала 2020 года достигла 2,5 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

В рамках финансовой отчетности Mail.ru Group Delivery Club сообщает об увеличении выручки по итогам второго квартала 2020 года до 2,5 млрд рублей. Выручка в 2,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является рекордной для компании: ранее квартальная выручка Delivery Club еще не преодолевала планку в 2 млрд рублей (по итогам первого квартала 2020 она составила 1,82 млрд).

Основных драйверов роста сервиса во втором квартале три. Первый - увеличение количества ресторанов на платформе и расширение логистических зон за счет партнерства с «Ситимобил». За апрель - июнь 2020 года к сервису подключилось 7,7 тысяч новых ресторанов, сейчас их общее количество превышает 24 тысячи. Второй драйвер - расширение географии. Всего сервис присутствует в более чем 200 городах РФ, в которых проживает половина населения страны. Количество заказов, доставленных собственной логистической службой, во втором квартале 2020 года выросло до 56% от общего числа заказов по сравнению с 40% во втором квартале 2019. Третий драйвер - повышение интереса потребителей к доставке готовой еды и продуктов питания во время домашней изоляции и произошедшее за этот период расширение аудитории пользователей доставки.

Помимо этого, во втором квартале 2020 года Delivery Club расширил направление доставки продуктов питания (начато сотрудничество с сетями «ВкусВилл» и «Верный»), а также запустил несколько новых бизнес-вертикалей: в апреле у Delivery Club появилась функция заказа еды «навынос», к которой уже подключено более 3000 ресторанов, в июне совместно с сервисом «Все аптеки» была запущена доставка нелекарственного ассортимента из аптек и доставка техники из магазинов сети «Связной».

По итогам мая Delivery Club вышел на уровень 5,5 млн заказов в месяц без учета доставки продуктов питания, непродовольственных товаров и заказов «навынос». Вместе с развитием новых направлений бизнеса это создает и новые возможности для сотрудничающих с логистическими подрядчиками Delivery Club курьеров.

«Второй квартал 2020 года стал рекордным для Delivery Club не только по выручке, но и по количеству запущенных проектов и партнерств. Конечно, эпидемия коронавируса изменила поведение пользователей и привлекла к рынку доставки дополнительное внимание, но достигнутые нами результаты - это следствие в первую очередь нашей командной работы и последовательно реализуемой стратегии. Еще несколько лет назад Delivery Club был исключительно маркетплейсом для ресторанов, затем мы активно развивали собственную логистику, сейчас же начинается новый этап в жизни сервиса. Мы трансформируем Delivery Club в мультисервис, способный решить все потребности пользователя в области еды, а также предлагаем свои логистические компетенции для запуска экспресс-доставки непродовольственному ритейлу», - сказал главный исполнительный директор по foodtech «О2О Холдинг» (совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка) Гюванч Донмез.

Во время связанных с коронавирусом ограничений Delivery Club направил более 300 млн рублей на реализацию программ поддержки ресторанов, в рамках которой локальные игроки смогли подключиться к сервису без комиссии, на программу профилактики коронавируса среди курьеров и удвоение чаевых для них в качестве дополнительного поощрения. За апрель - июнь пользователи Delivery Club оставили курьерам свыше 25 млн рублей чаевых, в апреле и мае Delivery Club удваивал эти чаевые за свой счет. Проект позволил увеличить долю оставляемых курьерам вознаграждений в два с половиной раза: если до коронавируса курьеры получали чаевые после менее чем 10% заказов, то сейчас доля таких заказов достигает 25%.

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