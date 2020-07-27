В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России

Axoft сообщила о назначении нового директора по продажам. Этот пост займет Алексей Какунин, который с 2011 года работал в компании директором по развитию бизнеса в СФО, с 2012 года – директором по развитию бизнеса в регионе Сибирь и Дальний Восток.

На новой должности Алексей будет отвечать за рост бизнеса и реализацию стратегии департамента продаж Axoft: усиление эффективности взаимодействия с партнерским каналом, развитие сервисных возможностей компании и ключевых технологических практик, в т.ч. «Защита критической инфраструктуры», Security Operation Center (SOC), DevSecOps, «Построение системной платформы», «Сети и телекоммуникации», «Оптимизация IT», «Импортозамещение» и «Криптография/Защита данных».

Алексей Какунин присоединился к новосибирской команде Axoft в 2008 году в качестве руководителя подразделения по работе с партнерами. В 2011 году он занял позицию директора по развитию бизнеса в СФО, в 2012-ом – директора по развитию бизнеса в регионе Сибирь и Дальний Восток, отвечал за работу представительств Axoft в Новосибирске, Омске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске. Под руководством Алексея компания значительно усилила позиции в СФО и ДФО, показав за последние 9 лет рост бизнеса более чем в четыре раза. Среди значимых бизнес-компетенций нового директора по продажам – умение выстраивать отношения с партнерами, быть локомотивом происходящих изменений в компании.

«Я благодарен за предоставленную мне возможность реализовать себя в развитии продаж на территории РФ уже в новом качестве. Это новый этап в моей жизни, впереди – интересные задачи и амбициозные планы. Я рад работать в такой сильной команде! Уверен, мы добьемся поставленных целей, реализуем все задачи стратегии, прочно закрепим и усилим лидерские позиции компании в продажах на территории РФ», – сказал Алексей Какунин.

«Алексей начал свой путь в Axoft в 2008 году еще руководителем подразделения. За время работы он прошел много этапов трансформации вместе с компанией, проявил себя как сильный и успешный менеджер. Уверен, его навыки, опыт и постоянное стремление добиваться амбициозных целей еще сильнее укрепит наши позиции и приведет к новым победам», – отметил Вячеслав Бархатов, генеральный директор Axoft Global.