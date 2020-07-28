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Qiwi запускает партнерскую программу для B2B-компаний

Бизнес ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Qiwi запускает партнерскую программу для межотраслевого развития платежных сервисов B2B-компаний. Программа позволит компаниям-участникам расширить свою платежную экспертизу и получить возможность дополнительного заработка с эквайринга и электронной коммерции.

Qiwi предлагает два варианта сотрудничества в рамках программы:

Участники смогут коммерциализировать свои сервисы за счет лидогенерации и получения комиссии по транзакциям. В данном случае партнер получает дополнительный заработок, предоставляя свою экспертизу;

Участники также смогут создать комплексное решение вместе с QIWI для общей целевой аудитории – в этом случае компания-партнер сможет существенно расширить свою экспертизу и клиентскую базу.

К программе уже подключились первые компании-участники, среди которых платежная платформа PayKeeper, процессинговая компания Payture, банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и другие.

Присоединиться к Партнерской программе могут интеграторы-технологи, агрегаторы, CMS платформы, юридические, государственные и другие компании.



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