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Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 млрд руб.

Часть инвестиций будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 г. Также за счет инвестиций в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co планируется укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа, а также на рынке продажи электронных билетов на мероприятия.

В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо выкупа 6,95% напрямую у Rambler Group, в результате которого доля Сбербанка повысится до 53,5%, банк также приобретет долю в 1,5% напрямую у компании A&NN, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.

В апреле 2019 г. Сбербанком было принято решение инвестировать в Rambler Group, и экосистема Сбербанка дополнилась брендами группы, в том числе мультимедийным сервисом Оkkо, медиасервисным холдингом Rambler&Co, а также кинотеатром «Художественный».

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