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В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и «Росатома»

Бизнес Техника
, Текст: Эльяс Касми

Заемщик Фонда развития промышленности – «Элеконд» – запустил в Сарапуле Удмуртской Республики серийное производство чип-конденсаторов для различной электроники. Основными потребителями являются предприятия РЖД и «Росатома».

С привлечением льготного займа предприятие запустило серийное производство алюминиевых конденсаторов вертикальной чип-конструкции для поверхностного монтажа.

Чип-конденсатор – устройство, которое позволяет накапливать, хранить энергию, сглаживать пульсации токов. Их используют для преобразования напряжений в электронике, источниках питания, светотехнике, робототехнике, системах управления, в медицинском, нефтегазовом оборудовании, а также в железнодорожной автоматике и оборудовании аэропортов.

В отличие от зарубежных аналогов, сарапульские чип-конденсаторы имеют более широкий диапазон рабочих температур – от - 60°С до +105°С, а также более широкий диапазон номинальных напряжений – от 6,3В до 450 В и емкость – от 1,0 до 10000 мкФ. Все это значительно расширяет сферу применения конденсаторов. Срок их службы достигает 25 лет.

Основными потребителями продукции станут предприятия РЖД, «Роскосмоса», «Росатома», МЧС, радиоэлектронной, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей промышленности.

Ранее Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем в размере 280 млн руб/ под 5% годовых на закупку производственного оборудования. Общий бюджет проекта модернизации составил почти 500 млн руб.

Ранее предприятие запустило серийное производство других четырех типов конденсаторов, которые позволяют заменить зарубежные аналоги: аксиальные алюминиевые с расширенной шкалой номиналов, радиальные алюминиевые с проволочными выводами, алюминиевые с радиальными самофиксирующимися выводами и конденсаторы с двойным электрическим слоем.

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