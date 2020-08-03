«Связной» зафиксировал рост спроса на устройства для «умного дома» в 14 раз

«Связной» проанализировал собственные продажи по итогам первого полугодия 2020 г. За первые шесть месяцев спрос на устройства для «умного дома» в сети ритейлера вырос в 14 раз в штуках и в 20 раз в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июнь россияне чаще всего приобретали «умные лампы», на которые приходится около 35% от всех продаж устройств для «умного дома». Также высоким спросом пользовались «умные розетки» и центры управления «умным домом». Средняя стоимость устройств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 57% и составила 1714 руб. Рост средней цены ритейлер связывает с появлением на рынке более технологичных решений.

Топ 3 популярных устройств для «умного дома»: набор датчиков Xiaomi Mi Smart Sensor Set; умный ИК-пульт» «Яндекс»; «Умная лампа» Xiaomi Mi LED Smart Bulb.

Российские потребители предпочитают выбирать «умные устройства» в онлайне, на который приходится 64% продаж. Чаще всего такие товары приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Новосибирска и Казани.

«Спрос на товары для "умного дома" продолжает расти с момента появления этих решений в нашей сети, что обусловлено расширением ассортимента и ростом знания об этих устройствах. Кроме того, мы наблюдаем высокий спрос и на "умные колонки", который по итогам первого полугодия вырос в 3,5 раза. С помощью них пользователи не только слушают музыку, но и управляют "умным домом". Во втором полугодии мы ожидаем выхода новинок, способных дополнительно подстегнуть спрос на эту категорию товаров», — сказал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.