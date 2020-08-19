Target Global вложил $1 млн в финтех-стартап «Деньги Вперед»

Фонд Target Global стал инвестором в первом раунде финансирования российской финтех-компании «Деньги Вперед», которая позволяет наемным сотрудникам получать зарплату в любой день. Сумма инвестиций составила $1 млн. Компания также получила от партнеров кредитную линию в 1 млрд рублей на обеспечение деятельности.

Стартап «Деньги Вперед» был запущен в декабре 2019 г. основателем сервиса по поиску работы Worki (куплен Mail.ru Group) Павлом Гужиковым и венчурным инвестором Константином Стискиным. В настоящий момент среди клиентов сервиса 13 крупных компаний, в числе которых торговые сети и банки. Сервис сотрудничает с Visa, МТС Банк и еще рядом партнеров. Полученные инвестиции направят на масштабирование сервиса по всей России для крупнейших работодателей страны.

Cистема выплаты зарплат по требованию повышает мотивацию сотрудников и помогает им не прибегать к услугам кредитных организаций. Сам сервис зарабатывает на фиксированной комиссии за обработку запроса на перевод через мобильное приложение. Стратегическая задача финтех-компании «Деньги Вперед» — построить глобальное решение, которое решает проблемы и задачи сотрудников, тем самым оказывая положительное влияние на бизнес работодателей, что, в свою очередь, положительно влияет на развитие экономики в стране.