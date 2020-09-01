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IDC: во втором квартале 2020 года на российский рынок было поставлено 464 тысячи устройств печати

Бизнес Финансовые результаты Техника

По данным IDC, во II квартале 2020 г. российский рынок устройств печати сократился на 1,4% в штучном выражении и на 1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на российский рынок было поставлено около 464 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила около $134 млн. Средняя цена устройства увеличилась на 1% по сравнению со II кварталом 2019 г.

Рынок лазерной техники во II квартале 2020 года сократился на 5,6% в штучном выражении и на 3,9% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте монохромных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20 стр/мин сократились на 19,1%, 21-30 стр/мин – увеличились на 21,7%, все остальные категории показали снижение, за исключением категории 70-90 стр/мин, показавшей рост 100,9%.

В сегменте цветной лазерной техники сократились поставки скоростных категорий 1-10 стр/мин на 54%, 11-20 стр/мин – на 47,7%, старшие категории показали двузначный рост, за исключением категорий 70-90 стр/мин и выше, показавших снижение.

Рынок струйной техники во II квартале 2020 г. показал рост как в штучном — на 13,5%, так и в денежном выражении — на 24,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение поставок во II квартале показали струйные устройства в скоростных категориях 21-30 стр/мин и 31-44 стр/мин на 34,2% и 58,6% соответственно, при этом поставки устройств в остальных скоростных категориях увеличились.

«Беспрецедентная ситуация на рынке, вызванная вспышкой эпидемии COVID-19, заставила поставщиков и потребителей в срочном порядке адаптироваться к внезапно изменившимся условиям жизни и работы. Во II квартале 2020 г. в России происходила масштабная смена условий работы практически во всех отраслях, связанная с внезапно возникшей необходимостью обеспечить большинство работающего населения техническими средствами для удаленной работы. Благодаря быстрому решению этих задач, инициированному как корпоративными рынками, так и потребителями в рознице, и, как следствие, существенно возросшему спросу на большинство сегментов ИТ-оборудования (например, рост рынка ноутбуков, по данным IDC, составил 47%, а detachable tablets – 42,5% в штучном выражении), поставщики периферийных устройств оказались в состоянии эффективно обеспечить резко возросший спрос», — сказал Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.

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