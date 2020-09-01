IDC: во втором квартале 2020 года на российский рынок было поставлено 464 тысячи устройств печати

По данным IDC, во II квартале 2020 г. российский рынок устройств печати сократился на 1,4% в штучном выражении и на 1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на российский рынок было поставлено около 464 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила около $134 млн. Средняя цена устройства увеличилась на 1% по сравнению со II кварталом 2019 г.

Рынок лазерной техники во II квартале 2020 года сократился на 5,6% в штучном выражении и на 3,9% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте монохромных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20 стр/мин сократились на 19,1%, 21-30 стр/мин – увеличились на 21,7%, все остальные категории показали снижение, за исключением категории 70-90 стр/мин, показавшей рост 100,9%.

В сегменте цветной лазерной техники сократились поставки скоростных категорий 1-10 стр/мин на 54%, 11-20 стр/мин – на 47,7%, старшие категории показали двузначный рост, за исключением категорий 70-90 стр/мин и выше, показавших снижение.

Рынок струйной техники во II квартале 2020 г. показал рост как в штучном — на 13,5%, так и в денежном выражении — на 24,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение поставок во II квартале показали струйные устройства в скоростных категориях 21-30 стр/мин и 31-44 стр/мин на 34,2% и 58,6% соответственно, при этом поставки устройств в остальных скоростных категориях увеличились.

«Беспрецедентная ситуация на рынке, вызванная вспышкой эпидемии COVID-19, заставила поставщиков и потребителей в срочном порядке адаптироваться к внезапно изменившимся условиям жизни и работы. Во II квартале 2020 г. в России происходила масштабная смена условий работы практически во всех отраслях, связанная с внезапно возникшей необходимостью обеспечить большинство работающего населения техническими средствами для удаленной работы. Благодаря быстрому решению этих задач, инициированному как корпоративными рынками, так и потребителями в рознице, и, как следствие, существенно возросшему спросу на большинство сегментов ИТ-оборудования (например, рост рынка ноутбуков, по данным IDC, составил 47%, а detachable tablets – 42,5% в штучном выражении), поставщики периферийных устройств оказались в состоянии эффективно обеспечить резко возросший спрос», — сказал Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.