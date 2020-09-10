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Райффайзенбанк предложил бизнесу удаленное подключение к зарплатному обслуживанию

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Райффайзенбанк представил новый сервис в «Райффайзен Бизнес Онлайн» – возможность удаленного подключения к зарплатному проекту для малого, среднего и крупного бизнеса, имеющего расчетный счет в банке. Теперь предпринимателям не нужно проводить встречу для подписания документов, и от зарплатного обслуживания их отделяет всего два клика в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн».

Подключить зарплатный проект удаленно можно вне зависимости от численности сотрудников и местонахождения компании. Новый сервис позволяет получить зарплатный проект в 2,5 раза быстрее по сравнению с личной встречей – у клиентов это занимает не более 15 минут. Весь документооборот по зарплатному проекту также будет проходить в интернет-банке. Полностью удаленное зарплатное обслуживание доступно всем клиентам банка. Цифровой опыт подключения зарплатного проекта станет особенно актуальным для клиентов в сегменте малого бизнеса, так как зачастую подключением занимается сам предприниматель.

«Мы рады, когда наши клиенты выбирают зарплатный проект Райффайзенбанка. Это дает возможность их сотрудникам получать на льготных условиях востребованные банковские продукты для всего спектра их личных финансовых задач – например, карты уровня Gold с кэшбэком до 1,5%, бесплатными снятиями и переводами, а также кредитные продукты на льготных условиях, — сказал Владимир Лефтерогло, руководитель отдела развития зарплатных проектов Райффайзенбанка. — Теперь смена зарплатного проекта – это не длительная встреча с сотрудником банка и подписание целого пакета бумажных документов, а удобный дистанционный сервис. Мы будем рады, если время, которое клиент раньше тратил на эти шаги, он инвестирует в развитие собственного бизнеса. Сотрудникам же останется только получить карты удобным способом и дождаться зачисления зарплаты».

Новый сервис будет особенно востребован у клиентов в городах, в которых у Райффайзенбанка нет офисов, но есть большое количество клиентов в сегменте малого, среднего и крупного бизнеса. На сегодняшний день таких городов в России более 300.



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