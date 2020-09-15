Исследование: сотрудники российских компаний считают, что работодатель должен повысить им зарплату из-за удаленки

В 2020 г. многие сотрудники компаний не по своей воле работают из дома. Для некоторых удаленка стала хорошей альтернативой офису. Платформа «Mail.ru для бизнеса» и сервис для поиска работы и сотрудников Worki выяснили, кто сейчас ищет удаленную работу, как отличаются их зарплатные ожидания по сравнению с другими соискателями и какие требования теперь выдвигают к работодателю.

Согласно данным сервиса Worki, летом количество вакансий с возможностью удаленной работы, по сравнению с весной этого года, выросло на 34%. Самыми популярными позициями в период с июня по август стали менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами и бухгалтер. Тогда как весной в топ удаленных вакансий входили оператор колл-центра, логист и тайный покупатель.

Что касается соискателей таких вакансий, в марте-мае их средний возраст составлял 32 года, 31% из них искали работу из Москвы и Санкт-Петербурга, средний объем желаемой зарплаты достигал 41 тыс. руб. Летом удаленную работу искали кандидаты, чей средний возраст был 27 лет, 26% были из Москвы и Санкт-Петербурга, зарплатные ожидания были примерно те же, что и весной — 42 тыс. руб.

Почти половина участников исследования считает, что компании могут перевести свои сотрудников на удаленку навсегда — 46% прошедших опрос платформы «Mail.ru для бизнеса» уверены, что это произойдет в обозримом будущем. По их мнению, удобнее всего это будет сделать компаниям из сфер ИТ и телекома (73%), рекламы, маркетинга и PR (62%), финансовых услуг (56%), банковского сектора (34%) и недвижимости (27%). При этом лишь 19% сейчас рассматривают такой вариант.

Участники опроса также рассказали, какие условия должен создать работодатель для удаленной работы своих сотрудников. По их словам, в первую очередь, компании должны компенсировать расходы на интернет и предоставлять оборудование (по 60%), сотовую связь (54%) и коммунальные услуги (23%). Кроме того, 42% согласились с тем, что необходимо повышать зарплату тем, кто работает из дома.

Ранее платформа «Mail.ru для бизнеса» открыла бесплатный доступ к бизнес-мессенджеру Myteam и расширила пакет бесплатных возможностей в Teambox для всех организаций в период пандемии коронавируса. В свою очередь весной сервис Worki запустил специальный раздел для поиска удаленных вакансий на время карантина. Такие вакансии показали резкий рост спроса с середины марта.