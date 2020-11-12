Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию

Great Frame выделит 250 млн руб. на запуск анимационных сериалов и VR-игру по мотивам произведений Олега Роя. Партнером анимационных проектов выступает ГК «Рики», направление гейминга компания развивает совместно с командой Zámorev Architects.

К 2025 г. Great Frame совместно с ГК «Рики» запустят 15 новых анимационных сериалов. VR-игра Fatal Flurry уже находится на стадии производства. Помимо этого в планах компании создание полнометражного фильма «Контейнеры». На начальном этапе в бюджете Great Frame предусмотрено 250 млн руб. Общий объем инвестиций во все проекты, по сообщению пресс-службы, составит более 2,4 млрд руб. Для реализации всех этих инициатив компания Great Frame приобрела права у писателя и автора анимационных проектов Олега Роя.

Возврат инвестиций, как отметил генеральный продюсер проектов Олег Рой, планируется осуществлять с помощью продажи лицензий, а также продаж VOD- и AVOD-прав на российском и зарубежном рынках.

Транслировать новые проекты Great Frame планирует на телеканалах «Карусель», «Мама», «Мульт», в онлайн-кинотеатрах kinopoisk, ivi, Okko, Premier, tvzavr, на платформах YouTube, Netflix, Amazon Prime.

Развитие различных направлений российской анимации, привлекательных для зарубежных стран, является для Great Frame одной из основных задач на данный момент. Помимо этого компания взяла на себя миссию развивать перспективное VR-направление в мультипликации, ориентируясь на прогнозы аналитиков, согласно которым, к 2023 г. глобальный рынок виртуальной реальности достигнет $34 млрд. Более 10 млн руб. уже направлено в разработку VR-игры Fatal Flurry («Смертельный Шквал») для платформ Oculus и Steam. Выпуск продукта состоится в 2021 г. Особенностью этой игры является то, что она создается одновременно с романом Олега Роя «Сердце взаймы», история которого ложится в основу игры, таким образом сюжет романа и игры взаимосвязаны.

«После рождения дочери я занялся поиском и анализом детского мультипликационного контента, на котором мы с женой хотели бы, чтобы воспитывался наш ребенок, поскольку отчетливо понимали, что так или иначе он все равно столкнется с просмотром мультфильмов. И был удивлен, что достойного контента на рынке достаточно мало. Понимая это и учитывая рост проникновения гаджетов и онлайн-платформ в нашу жизнь, в том числе в жизнь детей, пришел к выводу, что это одно из самых перспективных с точки зрения развития бизнес-направлений современности и будущего, и решил войти в этот бизнес, — говорит генеральный директор Great Frame Михаил Селезнев. — А теперь, изучив более досконально рынок с помощью привлеченных специалистов в этой области, я четко понимаю, что он еще намного обширнее и имеет огромные перспективы в области лицензирования и продажи прав».

Производством мультсериалов займется студия компьютерной анимации «Петербург» (входит в ГК «Рики»), в портфеле которой такие проекты, как «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома». Два проекта — «Волшебная лавка Есении» и «Невозможное возможно» — находятся на стадии девелопмента (разработка сценарной концепции, пилотных сценариев, образов персонажей, эскизов локаций, тизеров будущих проектов). Первые серии выйдут уже в 2021 г. Кроме того, Great Frame имеет предварительные договоренности со СКА «Петербург» о производстве еще нескольких мультсериалов, автором и генеральным продюсером которых является Олег Рой.

«На данный момент мы производим более 110 минут анимации в месяц и являемся одними из лидеров по этому показателю в России. Текущие мощности СКА «Петербург» позволяют нам брать в работу не только собственные проекты, но и проекты сторонних заказчиков, на которые сейчас приходится порядка 25% от объемов производства», — комментирует генеральный директор СКА «Петербург» Дарья Давыдова.

«На сегодняшний день главной проблемой нашей анимации стала острая нехватка актуального, оригинального и интересного контента. Число студий, которые его создают, невелико, их можно пересчитать по пальцам. Ненамного больше и удачных проектов, которые становятся действительно популярными, получают продолжение и превращаются во вселенные», — считает генеральный продюсер и автор проектов Олег Рой. — Почти у каждого современного пяти-шестилетнего ребенка имеется свой собственный планшет или телефон. Соответственно, и современные требования к детскому контенту принципиально другие. Его должно быть больше, но никак не за счет качества. Сегодняшний юный зритель гораздо более требователен, ему нужен и юмор, и актуальный язык, и близкие, интересующие его темы, и высококачественная графика, и кликабельность, и хороший звукоряд: музыка и озвучка», — резюмирует Олег Рой.