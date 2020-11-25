F3 привлекла $3,9 млн инвестиций от сервиса знакомств Mamba и Adfirst VC

F3, социальная сеть для поколения Z, привлекла $3,9 млн инвестиций в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba (частично принадлежит Mail.ru Group) и венчурного фонда Adfirst. Среди бизнес-ангелов, присоединившихся к раунду, бывший президент приобретенного TikTok musical.ly Алекс Хофманн и генеральный директор Bitfury Capital Марат Кичиков.

Приложение F3 было запущено в 2018 г. и за это время объединило более 25 млн пользователей; при этом его аудитория растет на десятки тысяч пользователей ежедневно. F3 предлагает новый формат общения: пользователи отправляют друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечают на них в мультимедийном формате. Такой формат позволяет F3 удовлетворять потребности молодого поколения — 85% аудитории моложе 25 лет.

С молодой аудиторией команда F3 уже знакома — ранее она запустила глобальную социальную сеть вопросов и ответов Ask.fm, в которой зарегистрировались более 150 млн пользователей. Позже сеть приобрела американская холдинговая компания IAC.

Вынужденные оставаться дома, не видя друг друга, люди во всем мире спасаются от социальной изоляции с помощью различных приложений. Но попадают в другую ловушку — наблюдая за счастливой и насыщенной жизнью других людей (которая зачастую является иллюзией), человек начинает сравнивать ее со своей и впадает еще в большую депрессию. Чтобы избежать подобного эффекта, молодое поколение ищет более искреннее общение.

Пользователи F3 публикуют то, что запросили другие, — отвечают на полученные фото, видео или текстовые вопросы и сообщения, что позволяет наладить глубокий, честный, личный контакт. F3 в свою очередь обеспечивает увлекательный опыт, безопасность пользователей и делает общение комфортным. Для этого команда использует различные инструменты: автоматическую модерацию контента, поиск и блокировку откровенных фото и видео, текстовые фильтры ненормативной лексики и многое другое.

Чтобы начать использовать F3, пользователь должен поделиться ссылкой с друзьям, что позволит им отправлять фотографии, видео и вопросы, которые можете видеть только сам пользователь. А чтобы познакомиться с новыми людьми со всего мира, пользователи могут принять участие в игре BFF. Благодаря открытому и честному общению, пользователи готовы переносить отношения из приложения в реальную жизнь.

«Мы замечаем, что наши пользователи формируют круг друзей из людей, которых они встретили на F3. Это подтверждает нашу уверенность в том, что поколению Z нужны принципиально новые социальные сети — такие, где они могут общаться, знакомиться и заводить новых друзей так же, как в реальной жизни, где они формируют новые сообщества и разговаривают друг с другом в том же месте, где они создают или потребляют контент», — сказал Илья Теребин, генеральный директор и сооснователь F3.