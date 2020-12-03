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Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Fort Ross Ventures проинвестировал в американский стартап в сфере каршеринга и райдшеринга — Ridecell. Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов от общих инвестиций раунда C – 45 миллиона долларов. Fort Ross Ventures стал лид-инвестором. Принципал Fort Ross Ventures Ратан Сингх войдет в совет директоров проекта. В сделке также участвовали Solasta Ventures, Activate Capital, DENSO, LG Technology Ventures и Initialized Capital.

Ridecell предоставляет комплексное SaaS-решение для каршеринга, райдшеринга, аренды автомобилей и автономного управления автопарком. Компанию выбирают ведущие коммерческие, государственные, корпоративные, грузовые, логистические и транспортные парки. Ранее Ridecell объявила о расширении за счет нескольких клиентов, среди которых Toyota, AAA и Renault.

Ridecell продолжает привлекать инвестиции и планирует ускорить свой международный рост, начать поддерживать более крупных клиентов по всему миру и расширить базовые возможности своей платформы по автоматизации и оцифровке перевозок.

Виктор Орловский, основатель и управляющий партнер Fort Ross Ventures, отметил: «Мы проинвестировали в Ridecell, потому что компания является лидером на быстрорастущем рынке решений по автоматизации каршеринга. Данный вид использования транспорта, как в сегменте В2В, так и в В2С и С2С, ведет к фундаментальному изменению процессов производителей авто, операторов флотов, пользователей, страховых и сервисных компаний. Ridecell — отличная компания, у них опытная команда основателей и инвесторы с отличной репутацией. Мы уверены, что технология Ridecell будет востребована на рынках России и Восточной Европы, с выходом на которые мы будем им активно помогать».

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