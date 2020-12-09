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Финтех-компания Outfund привлекла 37 миллионов фунтов стерлингов

Бизнес Инвестиции и M&A

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в финтех-компанию Outfund. Лид-инвестором раунда выступил Fuel Ventures, а соинвестором стала венчурная компания Force Over Mass. Сумма раунда составила 37 млн фунтов стерлингов, включая заемный и акционерный капитал.

В следующие 12 месяцев Outfund обязуется прокредитовать более чем 5 тыс. предприятий на сумму более 100 млн фунтов стерлингов, и увеличить свой лимит кредитования компаниям до 2 млн фунтов стерлингов. Также планируются инвестиции в новые продукты, такие как оборотный капитал и кредитные линии.

Outfund – это альтернативный канал финансирования, с помощью которого онлайн-компании быстрее и проще могут получить необходимые средства, предоставив свои расчеты по прибыли, при этом условия кредитов будут более гибкими, а сами процедуры выдачи кредитов быстрее, чем в традиционных банках.

Технология Outfund устраняет минусы кредитования и улучшает условия финансирования, основываясь исключительно на доходах и результатах деятельности бизнесов. Продвинутый алгоритм извлекает информацию из нескольких источников, определяет, как компания работает, а также может снизить риски, связанные с предложением. Это позволяет предлагать компаниям доступное финансирование с длительными сроками оплаты и фиксированной комиссией. Такие условия делают Outfund максимально конкурентоспособными на рынке.

Outfund предоставляет компаниям от 10 тыс. до 2 млн фунтов стерлингов. Услугами могут воспользоваться предприятия, которые принимают онлайн-платежи, имеют ежемесячный оборот не менее 10 тыс. фунтов стерлингов и торгуют не менее шести месяцев.

Артем Инютин, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments, сказал: «Отличный продукт и исключительная команда Outfund меняют рынок банковского кредитования. Новый раунд поможет компании развиваться еще быстрее. Мы рады поддержать Outfund».

Дэниел Липински, основатель и генеральный директор Outfund, сказал: «Как дважды предприниматель, я лично испытал сложный, частый и часто несбалансированный характер старых способов финансирования. Я знал, что есть другой способ, и поэтому решил его построить. Мы стремимся к тому, чтобы Outfund стал местом, куда можно обратиться, чтобы развивать свой бизнес, не ставя под угрозу ваш капитал и не тратя время на сбор средств. Вот почему мы разработали способ сделать процесс получения денег для роста более простым, справедливым и, что самое главное, быстрым. Наш подход был тепло принят основателями и директорами, и теперь мы изучаем, как мы можем открыть его для большего числа компаний и продолжать быть частью их пути к успеху в течение длительного времени».

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