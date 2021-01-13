Спецпроекты

Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса

Бизнес ИТ в госсекторе

Организация «Цифровая экономика» совместно с Министерством физической культуры и спорта Кемеровской области – Кузбасса при поддержке Министерства спорта России провела стратегическую сессию «Цифровая прокачка региона. Спорт и физическая культура». Участники онлайн-прокачки определили 12 интересных для Кузбасса цифровых сервисов и платформ и договорились о создании целевой модели их внедрения.

Участники стратегической сессии рассмотрели вопросы федеральной и региональной повестки цифровой трансформации отрасли, а также международные и российские практики, в том числе опыт внедрения цифровых технологий в сфере спорта на примере Новосибирской и Белгородской областей. По итогам «цифровой прокачки» в повестку цифровизации отрасли физической культуры и спорта Кузбасса войдут предложения от таких организаций и ИТ-компаний, как «Цифровой спорт», «Чемпс», «Сбер», «Группа компаний ЦРТ», «Файнд спорт», «Интризмо», S10.ru, «Е-деньги».

«Вопросам цифровизации экономики и ее отдельных отраслей сейчас уделяется огромное внимание как в нашем регионе, так и в стране в целом. Растет и запрос населения на цифровые сервисы и решения. Долгое время спорт считался достаточно консервативной сферой, и только в последние несколько лет началось более активное внедрение цифровых продуктов в отрасли. Именно поэтому нам было важно в ходе «цифровой прокачки» показать, какие задачи можно решать за счет использования различных электронных сервисов. Подобное мероприятие мы проводили летом – обучали предпринимателей применять сервисы в бизнесе – и получили очень хороший результат, хорошую обратную связь», – сказал Константин Венгер, заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию, открывая мероприятие.

«Кемеровская область находится на 58 месте в индексе цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта регионов России, подготовленным Министерством спорта РФ в декабре 2020 г. Это отражает состояние спортивной отрасли региона на сегодняшний день и говорит о том, что у наших кузбасских коллег большой потенциал для движения в направлении «цифры». Внутри отрасли есть такие процессы, цифровизировать которые выгодно всем участникам. Например, одна из наших целей как министерства – согласование присвоения звания «Мастер спорта» сократить с года, как это иногда выходит, до недели», – отметил Андрей Сельский, заместитель министра спорта России.

«Кемеровская область – Кузбасс – регион, активное сотрудничество с которым мы начали в прошлом году, в том числе вместе Минспортом России с участием заместителя министра спорта Андрея Сельского проведя «цифровую прокачку» сферы физической культуры и спорта по инициативе региона. Мы закрепили наше сотрудничество соглашением и в 2021 г. продолжим работу по цифровизации других ключевых отраслей экономики, соцсферы и госуправления, а также по отбору лучших практик Кузбасса для их возможного использования в других регионах. Мы видим со стороны коллег из Кузбасса явный запрос на системную работу по формированию и реализации региональной повестки ускоренного цифрового развития», – сказал Александр Зорин, директор по региональной политике организации «Цифровая экономика».

На «цифровой прокачке» эксперты выбрали 12 отечественных решений, которые помогут провести цифровую трансформацию спортивной отрасли в Кемеровской области – Кузбассе. Это информационная система «Цифровой спорт» компании «Цифровой спорт»; единая цифровая платформа сферы физической культуры и спорта «Статспорт» из опыта Новосибирской области; система управления «Олимп» для государственных спортивных школ, центров спортивной подготовки, министерств и других учреждений ФКиС; цифровая платформа для спортивных школ, федераций и Министерства спорта компании «Чемпс»; АИС «Спорт Белогорья» (bel.sport) из опыта Белгородской области; навигатор по спорту для здоровья yan.guru; цифровая платформа «Сбера» и реализация экосистемы «Живу спортом»; единая облачная среда диалоговых коммуникаций с клиентом: виртуальный ассистент для сайта и телефонных звонков группы компаний ЦРТ; агрегатор и система управления спортивным объектом компании «Файнд спорт»; платформа полного цикла для дистанционной физической культуры и спорта wellbell.io компании «Интризмо»; платформа онлайн тренировок S10.run; облачная SaaS-платформа цифровой трансформации спортивной отрасли компании «Е-деньги».

Модераторами сессии выступили Светлана Лукина и Татьяна Гришуткина, руководители проектов департамента развития организации «Цифровая экономика». Пригашенный эксперт – Александр Меркулов, генеральный директор «Файнд спорт» – руководитель экспертной группы межведомственной рабочей группы цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.

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