Спецпроекты

Прогноз НАФИ: предприниматели станут больше тратить на сайты своих компаний

Бизнес Интернет Веб-сервисы

В I квартале 2021 г. предприниматели будут в пять раз чаще инвестировать в сайты своих компаний: после пандемии и самоизоляции сократились продажи по традиционным каналам, и многие представители бизнеса осознали необходимость перехода в онлайн. Другие направления в цифровой сфере, по которым предприниматели планируют повышать расходы – закупка интернет-рекламы, компьютерной техники и программного обеспечения. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ.

По состоянию на конец 2020 г. только каждый десятый представитель МСП (11%) планировал увеличение расходов своей компании в цифровой сфере. По сравнению с 2019 г. эта доля сократилась на 4 п.п.

К инвестициям в цифровую сферу чаще всего склонны небольшие компании (11% против 3% в компаниях, в которых работает более 100 человек).

«Одна из причин заключается в том, что в более крупных компаниях бизнес-процессы уже автоматизированы и расходы на ИТ достаточно велики, – сказала Людмила Спиридонова, директор направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ. – В период пандемии информационные технологии стали необходимы всем – в том числе и небольшим компаниям, для которых цифровизация раньше не была приоритетом».

Предприниматели, которые будут увеличивать расходы в цифровой сфере в ближайшее время, чаще всего планируют закупать рекламу на онлайн-площадках, приобретать компьютерную технику и обновлять программное обеспечение.

За год в пять раз выросла доля предпринимателей, которые готовы вкладываться в развитие сайта компании.

«В пандемию абсолютное большинство компаний – особенно в сфере продаж и предоставления услуг – осознали необходимость перевода бизнеса в онлайн-формат. Эффективный переход компании в онлайн в свою очередь невозможен без хорошо функционирующего сайта, ведь в цифровой реальности именно сайт становится “лицом” компании для потребителя. Он должен быть максимально понятным и привлекательным для потенциальных и уже существующих клиентов», – отметила Людмила Спиридонова.

Другие материалы рубрики

Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда

Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой

Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут

ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

Qualcomm купила стартап, который грозился уничтожить Intel и AMD

Министр цифрового развития России заболел коронавирусом

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Техноблог

Лауреаты прошлых премий CES — что с ними сейчас?

Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix

Показать еще

Наука

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом

Самые интересные космические открытия в 2020 году
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации