Спецпроекты

Компания Neuro.net станет партнером конференции CNews «Искусственный интеллект 2021»

Бизнес

11 февраля CNews проведет онлайн-конференцию «Искусственный интеллект 2021». Партнером конференции выступает Neuro.net – IT-компания, которая создает голосовые решения для колл-центров на основе искусственного интеллекта. Цифровые агенты Neuro.net – это новое поколение голосовых роботов, которые умеют выдерживать паузы, выражать эмоции, и менее чем в 1% случаев распознаются в разговоре.

О компании, ее решениях и бизнес-кейсах на конференции расскажет Юлия Савинова, руководитель направления развития банковского и страхового сектора Neuro.net.

Основанная в 2017 году, Neuro.net стремительно развивается. Несмотря на в целом непростой для всех 2020 год, компания смогла продолжить успешное развитие, внедряя голосовые решения в таких секторах как телеком, банки и финансы, образование, электронная коммерция, розничная торговля, медицинское обслуживание и т.д. Среди клиентов Neuro.net – крупнейшие телеком-операторы, банки и финансовые организации, ритейлеры и другие известные российские компании.

Цифровые агенты Neuro.net – идеальные операторы колл-центра. Они способны вести сложные диалоги, понимают фразы «да нет, наверное» или «четыре пятерки». Такие высокотехнологические помощники никогда не устают и всегда вежливы, омниканальны (цифровой агент умеет не только говорить с клиентом, но и отправлять ему электронную почту и сообщения в мессенджерах) и показывают стабильно высокую конверсию звонков. Цифровые агенты не просто умны, они высоко эффективны с экономической точки зрения: средняя стоимость минуты работы цифрового оператора Neuro.net в несколько раз ниже стоимости работы обычного оператора колл-центра.

Любая компания, осуществляющая объёмные коммуникации с клиентами и партнерами, может быстро и эффективно внедрить подобные технологии. В течение 3 недель подобное решение может быть реализовано в вашей компании.

Узнать больше о компании и ее решениях, заказать демо-проект или разработку собственного цифрового контакт-центра вы можете на сайте.



Другие материалы рубрики

Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома»

«Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке

Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО

«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Техноблог

Можно ли легально скачать видео с YouTube?

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам