Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году

Подразделение компании Zyxel Networks, отвечающее за развитие бизнеса на территории России, СНГ и Украины, подвело итоги деятельности в 2020 году. Общий рост продаж по всем товарным категориям составил 19% (здесь и далее в долларах США, 2020 к 2019). Подобные результаты были достигнуты благодаря эффективной работе с проектными запросами.

В сферу ответственности подразделения входят 12 стран. Лидерами роста продаж стали: Российская Федерация – плюс 17%, Узбекистан – плюс 120% и Украина, где с подписанием нового дистрибьютора DC-Link Zyxel Networks смогла реализовать продукции на 55% больше, чем годом ранее.

Начиная с 2017 года Zyxel взяла глобальный курс на более плотную работу со средними и малыми организациями – государственными и частными, ВУЗами, компаниями среднего и малого бизнеса (СМБ), предлагая заказчикам функциональные, надежные и доступные решения для создания и модернизации сетевой инфраструктуры. Компания развернулась в сторону VAR-партнеров, системных интеграторов, работающих как с государственными, так и с коммерческими заказчиками. Партнерам были предложены более выгодные финансовые условия, русскоязычная техподдержка, расширенная гарантия – пожизненная на большую часть продуктов, оперативная замена вышедшего из строя оборудования. Результаты этой работы поступательно сказываются на росте продаж Zyxel, начиная с 2017 года. И непростой во многих смыслах 2020 год не стал исключением.

При этом Zyxel Networks Россия, СНГ и Украина является подразделением региона EMEA, устойчиво приносящим прибыль глобальной Zyxel. Благодаря постоянному росту продаж, уже 8% оборота Zyxel Networks в EMEA приходится на страны постсоветского пространства.

Категорией-лидером остаются сетевые коммутаторы. Их доля еще больше выросла в структуре общих продаж по России, СНГ и Украине в 2020 году и составляет на сегодня 52%. Отличные результаты в 2020 году показала новая серия GS2220 с поддержкой централизованной системы управления сетью Zyxel Nebula. Эти коммутаторы все чаще стали использовать в проектах. Вот уже второй год подряд показывают отличную динамику коммутаторы для видеонаблюдения серий GS1350 и GS1300. Сегодня каждый десятый проданный Zyxel Networks коммутатор относится именно к серии GS13xx. И наконец, приятно отметить рост продаж более специализированных, промышленных коммутаторов серии Zyxel RGS, работающих в широком диапазоне температур окружающей среды.

Все эти достижения стали результатом верной стратегии работы с системными интеграторами и создания выгодных проектных условий для партнеров. Дополнительным и немаловажным фактором такого роста бизнеса Zyxel Networks в этом продуктовом сегменте стало наличие пожизненной гарантии на все коммутаторы Zyxel.

Для самозанятых и людей, работающих из дома, в ассортименте компании всегда присутствовали недорогие домашние коммутаторы, включая мультигигабитные устройства. Ниша недорогих коммутаторов заняла 13% от общих продаж коммутаторов Zyxel Networks в 2020 году.

На втором месте по объемам продаж Zyxel Networks за 2020 года традиционно располагается категория Сетевая безопасность: шлюзы и межсетевые экраны. Рост продаж этой категории в 2020 году составил 12%.

Обусловленный влиянием пандемии массовый перевод сотрудников на удаленную работу подстегнул продажи серии Zyxel VPN, основной функцией которой является построение защищенных каналов связи между центральным офисом компании, филиалами и удаленными сотрудниками. Линейка VPN показала выдающийся рост год к году - 222%.

Кроме того, отлично продавалась новая серия Zyxel ATP с функционалом «Песочницы» и защитой от угроз «Нулевого дня»: рост продаж «тяжелых» шлюзов Zyxel ATP составил 143%, а моделей ATP для малого бизнеса еще больше – 225%.

В 2020 году увидела свет новая серия межсетевых экранов Zyxel USG FLEX. Одной из самых интересных особенностей серии является ее полная поддержка системы централизованного управления сетью Zyxel Nebula. Серия призвана заменить устаревающие шлюзы линеек USG и ZyWALL. С введением в экосистему Nebula межсетевых экранов с мощной начинкой и широкой функциональностью, партнеры компании получили возможность реализовывать комплексные проекты распределенных сетей быстрее и дешевле, а заказчики теперь смогут управлять своей инфраструктурой более эффективно: с любого устройства и из любой точки мира.

Рост в категории безопасность обусловлен в том числе такими партнерскими опциями как регистрация и защита сделки, пожизненная гарантия и оперативный русскоязычный сервис.

В 2020 году компания объявила, что перенесет функциональность контроллера точек доступа из отдельных устройств серии NXC в межсетевые экраны.

Беспроводные решения Zyxel Networks заняли третье место в структуре продаж за 2020 год. И вновь лидером роста стали проектные устройства: точки доступа Wi-Fi серии Zyxel 6300 – плюс 443%.

Вместе с тем в наиболее конкурентной на отечественном рынке нише – бюджетных точках доступа - рост продаж в 2020 году составил 52%. Речь идет о Zyxel серии NWA1123. С учетом практически стагнирующего объема рынка в этом сегменте в нашем регионе, Zyxel Networks однозначно увеличила свою рыночную долю.

В 2020 году все крупные сетевые вендоры анонсировали и выпустили на рынок решения на основе новейшего стандарта 802.11ax. Для Zyxel Networks старт стал очень хорошим: Wi-Fi 6 точки доступа сразу заняли 20% в общем объеме продаж беспроводных решений в России, СНГ и Украине. Обусловлено это самой широкой на рынке линейкой Wi-Fi 6 точек доступа компании, а также гибкими условиями работы с VAR-партнерами в проектах.

Усилия Zyxel Networks в России, СНГ и Украине, направленные на эффективную и взаимовыгодную работу с VAR-партнерами, приносят свои плоды и обеспечивают рост бизнеса уже четвертый год подряд. Число VAR-партнеров – основной целевой аудитории компании, в 2020 увеличилось на 14% и достигло 2368 активных партнеров за год. Всего в 2020 году партнеры Zyxel Networks выиграли 847 проектов против 551 в 2019 году.

Дмитрий Танюхин, руководитель Zyxel Networks в России, СНГ и Украине прокомментировал цифры и поделился планами компании на 2021 год: «В первую очередь я благодарю команду Zyxel Networks за отличную работу на благо наших партнеров и заказчиков. 2020 год был необычным и уж точно непростым. Мы смогли эффективно выстроить удаленную работу команды и обеспечить серьезный рост продаж, создать лучшие условия для наших партнеров. Наши партнеры – это наша сила. И однозначно я бы хотел отметить их вклад в рост бизнеса Zyxel Networks. Говоря о наступившем 2021 годе, уверенно скажу, что мы не собираемся останавливаться. Мы выросли на 19% в 2020, уверен, что мы вырастим и в 2021 году, несмотря ни на какие встречные ветры и трудности. Эту уверенность мне придает, кроме вышеупомянутых бесценных сотрудников и партнеров в нашем большом регионе, нацеленность на прогресс и инновационность решений Zyxel Networks. Бизнес по Wi-Fi 6 решениям растет выше всяких ожиданий, шлюзы USG FLEX, дополнившие решения Nebula до All-in Nebula, стартовали в конце 2020 года тоже очень хорошо. В 2021 году нас ждут новые Wi-Fi 6 точки доступа, серия еще более быстрых домашних устройств. Постоянный фокус Zyxel Networks на технологических новшествах вкупе с самыми лучшими условиями для сектора СМБ должны обеспечить нам и нашим партнерам уверенный рост продаж в 2021 году».