ФРИИ инвестирует в платформу для мотивации и обучения ИТ-команд

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Vectorly — платформу мотивации и обучения ИТ-команд. С помощью Vectorly менеджеры получают инсайты о сильных и слабых сторонах команды и каждого сотрудника. Это позволяет оптимизировать затраты на обучение и наем, собирать команду под проект и связывать персональные цели сотрудников и компании.

Фонд инвестирует в компанию зарубежной юрисдикции. Размер раунда и оценка компании не раскрываются. Привлеченные инвестиции стартап направит на маркетинг, разработку продукта и выход на рынок США. Текущий раунд для команды — первый.

По данным Deloitte, обучение уже имеющихся специалистов обходится компании в шесть раз дешевле, чем наем новых. В то же время главная причина продолжения работы в компании для ИТ-специалистов — возможность развития в компании. Vectorly — инструмент, ориентированный на рост сотрудников внутри компании, а не наем внешних.

Платформа предоставляет ИТ-командам шаблоны карт компетенций для более чем 40 ИТ-специальностей. Карты показывают, насколько в компании покрыты необходимые для развития компетенции и какие навыки нужно улучшить каждому сотруднику, чтобы изменить свой вектор развития или получить повышение.

Среди клиентов Vectorly — Райффайзенбанк, международная команда дизайна веб-браузера Opera и «Ростелеком».

Vectorly создана специально для менеджеров и сотрудников ИТ-команд, что выгодно отличает ее от других HR-tech продуктов, ориентированных исключительно на HR-специалистов. Сейчас компании используют Excel, Google-формы, Notion, чтобы выстроить процесс развития и оценки компетенций сотрудников. В Vectorly весь этот процесс совмещен в одном инструменте. Платформа интегрируется с Jira и Asana, что позволяет менеджерам и сотрудникам отслеживать, какие навыки задействованы в рабочих задачах и как они влияют на персональное развитие.

Платформа работает по подписке, клиенты платят за использование от $6 до $12 за сотрудника ежемесячно.

Vectorly основана Ириной Сенг, Алексеем Ольховым, Алисой Смелковой, Чонгкалом Сенгом и Булатом Салаховым в 2019 г. В команде работают восемь человек. Основатели работают вместе уже более восьми лет, и это их третий совместный бизнес. Ранее они руководили компанией разработки программного обеспечения Picasel и запустили HR-стартап Hipo для персонала в ритейле.