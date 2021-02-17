Skolkovo Ventures продала свою долю в компании Elementaree гендиректору «Русагро»

Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures продала генеральному директору «Русагро» Максиму Басову свою долю в компании Elementaree. Сумму сделки стороны не разглашают. Пакет акций Басова превысит 15%, и он станет вторым крупнейшим акционером Elementaree после основательницы компании Ольги Зиновьевой.

Elementaree – сервис удобной готовки дома. В 2020 г. зафиксирован рекордный рост бизнеса компании – ее оборот составил более 900 млн руб., что почти в два раза выше показателя предыдущего года. Количество заказов в месяц выросло со 125 тыс. в 2019 г. до 260 тыс. в 2020. В прошлом году компания значительно нарастила клиентскую базу. Количество постоянных заказчиков увеличилось до 37,8 тыс. человек, в 2019 г. их было 24,5 тыс.

Это вторая инвестиция Максима Басова в бизнес Elementaree. Ранее в 2020 г. он выкупил долю Лоуренса Лепарда, самого первого инвестора проекта, которому принадлежало около 5% компании. По итогам сделки Басов вошел в состав совета директоров Elementaree.

Максим Басов, член совета директоров Elementaree, сказал: «Сегмент милкитов очень перспективен сегодня. Этот рынок растет органически без привязки к общему тренду роста популярности сегмента доставок еды. Категория подготовленных наборов продуктов с рецептами закрывает множество потребностей горожан – вкусная еда, легкость в готовке, доступность. В декабре 2020 г. Elementaree уже вышел на уровень прибыльности. Для нас это сейчас главное направление стратегии роста – увеличиваться именно в рамках собственной прибыльности. В этом направлении мы будем двигаться в 2021».

Павел Морозов, управляющий партнер Skolkovo Ventures, отметил: «Мы стали первым институциональным инвестором в Elementaree, проинвестировав в компанию летом 2018 г. За это время компанией был пройден большой путь в части становления бизнеса и укрепления позиций на рынке, привлечен новый раунд финансирования с участием профильных иностранных инвесторов. Сейчас в жизни компании наступает новый этап, мы решили уступить свое место в проекте новым сильным партнерам. В результате сделки мы фиксируем более чем двукратную доходность».

Ольга Зиновьева, основательница сервиса Elementaree, сказала: «Мы очень рады тем изменениям, которые произошли в бизнесе Elementaree в недавнем времени. Максим Басов — один из самых опытных управленцев в России, его опыт будет крайне полезен для развития бренда и бизнеса компании в целом. Весь прошлый год мы работали над формированием сбалансированного портфеля продуктов, который позволил эффективнее маркетировать наш сервис и значительно сократить путь к прибыли. Двукратный рост — прямое подтверждение правильности выбранного вектора развития. Все проекты, которые мы начали реализовывать, принесли отличные результаты, и в этом году мы планируем и дальше наращивать объем бизнеса».

Осенью 2020 г. Elementaree заявил о старте региональной экспансии и начал свою работу в Нижнем Новгороде. Партнером компании стал сервис доставки «Самокат». Следующий город в планах по запуску Elementaree – Казань. Помимо роста на уровне регионов, компания усилила свое присутствие в Санкт-Петербурге и увеличила частоту доставки с одного до трех дней в неделю.