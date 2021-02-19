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Winter Capital Partners и Российско-китайский технологический инвестиционный фонд инвестировали в «Алгоритмику»

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A

Фонд Winter Capital Partners и Российско-китайский технологический инвестиционный фонд объявили о совместной инвестиции в международную школу математики и программирования «Алгоритмика». Объем инвестиций в рамках раунда финансирования серии А составил $10 млн.

Помимо участия в данном инвестиционном раунде, Winter Capital Partners также выкупил доли ряда миноритарных акционеров.

Ранее в «Алгоритмику» также инвестировала Mail.ru Group.

Привлеченные инвестиции «Алгоритмика» планирует направить на развитие образовательного продукта, а также на международную экспансию и глобальное развитие: привлечение новых франчайзи-партнеров по всему миру, открытие новых школ и увеличение количества учащихся.

«Алгоритмика» обучает детей программированию и математике в офлайн- и онлайн-форматах, используя уникальную методологию и собственную платформу. За четыре года с момента основания школы «Алгоритмики» открылись в 37 странах. У компании более 200 франчайзи-партнеров более чем в 250 городах. Используя уникальный образовательный контент, ежегодно компания обучает более 150 тыс. учеников по всему миру. Занятия проходят на интерактивной ИТ-платформе собственной разработки компании, а материалы курсов переведены на 11 языков. Анализ больших данных на платформе позволяет «Алгоритмике» контролировать образовательные результаты и качество работы преподавателей.

Андрей Лобанов, основатель «Алгоритмики», сказал: «“Алгоритмика” к концу 2020 г. запустилась уже в 37 странах и продолжает активно расширять международное присутствие. Ключевыми факторами нашего успеха являются наша ИТ-платформа, качественный образовательный контент, основанный на российской методологии обучения математике и программированию, и система работы с глобальной франшизной сетью. Именно на развитие продукта и глобальное масштабирование мы планируем потратить большую часть инвестиций. Наша задача — стать международной франшизой номер один в сфере дополнительного образования по программированию и математике. Полученных инвестиций хватит, чтобы помочь “Алгоритмике” покорить следующую вершину».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ, отметил: «Инвестиции в “Алгоритмику” направлены на поддержку одной из наиболее перспективных российских компаний в области обучения программированию и математике. Уверенный рост показателей “Алгоритмики” в последние годы закладывает прочную основу для успешного международного развития и превращения ее в глобального лидера. Уникальный образовательный контент «Алгоритмики», основанный на лучших наработках российской методологии обучения программированию и математике, пользуется растущим спросом в мире, и мы рассчитываем, что совместные инвестиции позволят компании продолжить международную экспансию и вывод качественного российского продукта на ключевые рынки».

Антон Фарленков, управляющий директор Winter Capital Advisors, сказал: «Фонды Winter Capital Partners рады добавить в инвестиционный портфель такого сильного игрока рынка Edtech как “Алгоритмика”. Мы высоко оцениваем успехи и потенциал компании, которая имеет все шансы занять прочную позицию на глобальном уровне, и мы с удовольствием готовы ее в этом поддерживать. Глобальный рынок образования сегодня составляет около $5 трлн и, как ожидается, в течение следующего десятилетия будет расти на 4-7% в год. При этом рынок фрагментирован и находится на ранней ступени развития. В денежном отношении российский рынок составляет десятую долю процента от глобального рынка, поэтому, на наш взгляд, стратегия выхода на зарубежные рынки абсолютно оправдана. Успешная международная экспансия “Алгоритмики” – это главная причина, по которой фонды WCP приняли решение инвестировать в компанию».

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