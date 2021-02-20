Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии

Vivo расширяет присутствие в Европе, открывая представительства на румынском и чешском рынках. Официальное открытие прошло в формате онлайн-мероприятия для СМИ. Журналисты смогли познакомиться с высшим руководством европейской штаб-квартиры vivo в Дюссельдорфе, а также с командами новых офисов. В ходе презентации vivo представила свою продуктовую линейку и локальных партнеров.

«Мы рады поприветствовать вас на румынском и чешском, а также официально представить наши смартфоны для местных потребителей. Не смотря на непростую ситуацию в мире, наши планы по расширению бизнеса в Европе остались неизменными. Это соответствует философии нашей компании – делать правильные вещи и делать это правильно, – сказал Денни Денг, вице-президент, президент европейского бизнеса в vivo. – Уже в начале своего пути в Европе, в октябре прошлого года, мы получили положительные отзывы как от деловых партнеров, так и от потребителей. С момента первого выхода на международные рынки в 2014 г. мы стремимся предоставлять нашим клиентам только высококачественные услуги. Уверены, что скоро мы найдем новых друзей в Румынии и в Чехии».

В 2021 г. vivo планирует удвоить свое присутствие в Европе и сделать свои продукты доступными на более чем 12 рынках. После Румынии и Чехии будут открыты представительства в Сербии и Австрии.

«Продвигаясь вперед, мы рады делиться нашей страстью к футболу с друзьями по всему миру, что придает еще большее значение нашему партнерству с УЕФА в предстоящем году в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020. Vivo станет эксклюзивным поставщиком смартфонов на Евро-2020», – сказал Денни Денг.

Начиная с этого года, пользователи увидят новые смартфоны vivo, произведенные в рамках стратегического сотрудничества с компанией Zeiss. Потребителю будут представлены совместно разработанные системы визуализации для флагманов vivo премиум-класса. Это позволит пользователям получать новые эмоции от процесса создания фотографии, передавая детали на более высоком уровне, чем раньше.